Sebastián Beccacece y sus primeras palabras tras clasificación de Ecuador en el Mundial: "Esto va para..."

Sebastián Beccacece fue criticado en la previa, lo ponían incluso despedido de la Selección de Ecuador y esto dijo tras la clasificación.

Si había un nombre que era protagonista en la Selección de Ecuador previo al partido contra Alemania ese era Sebastián Beccacece. Al DT argentino lo ponían incluso despedido previo al partido y tras la clasificación con remontada se refirió al respecto.

Apenas finalizado el partido, a Beccacece le consultaron sobre cómo vivió esto y dio contundente respuesta. “Esto es para el pueblo, es una alegría para el pueblo. Los jugadores se lo dieron a ellos así que ahora dejen disfrutarlo”, dijo antes de irse.

“Mandamos un gran mensaje, pelearemos hasta el final, es un pueblo trabajador y humilde y se lo merece desde la alegría del resultado y es duro cuando se meten otras intenciones como la duda, el temor la angustia, la culpa”, continuó luego en post partido.

“Yo no existo, soy un guía estos chicos son los que cambian la historia”

En los festejos, a Sebastián Beccacece se lo vio efusivo celebrando con su cuerpo técnico y con su familia en las gradas. Con esto, queda casi confirmado que Beccacece seguirá siendo el DT de Ecuador.