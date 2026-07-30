Mundial 2030 sin UEFA: Los campeones del mundo que no participarían por culpa de Infantino y la FIFA

¡Terremoto en el fútbol mundial! Los campeones del mundo que quedarían fuera del Mundial 2030 por la guerra entre la UEFA e Infantino. Míralos.

¡Boom! Explotó una bomba informativa por culpa de la nueva idea que tiene Gianni Infantino y la FIFA. UEFA puso el gritó en el cielo al enterarse que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación propuso la creación de la FIFA Forward Enterprise (Empresa Avanzada FIFA) para el ingreso de capital privado a competiciones como el Mundial Masculino de Mayores, Mundial de Clubes y Mundial Femenino de Mayores.

“Una nueva filial cuyo trabajo es hacer crecer el valor y redirigirlo de vuelta a ustedes, las federaciones miembro de la FIFA. El principio es muy simple: consolidaremos nuestras operaciones comerciales y de eventos en una sola filial (FIFA Forward Enterprise), permaneciendo la regulación, el desarrollo y la gobernanza del fútbol a cargo de la FIFA“, empezó explicando Infantino.

Hasta ahí todo sonaba bien, pero… Gianni Infantino continuó diciendo que “para optimizar la estructura financiera de esta inversión y generar aún más valor, incorporaremos a esta nueva filial a un número reducido de socios a largo plazo, a cambio de una participación minoritaria en ella. Serán socios a largo plazo y, para que quede muy claro, cada beneficio que genere FIFA Forward Enterprise se reinvertirá de vuelta en el fútbol”. La UEFA iba a explotar en 3, 2, 1…

UEFA se revela contra Infantinno por la nueva propuesta sobre inversores privados en los Mundiales

Gianni Infantino y Aleksander Čeferin. (Foto: Getty Images)

A pesar de que el presidente de la FIFA señaló que si hay consenso para aceptar esta nueva propuesta a cada federación miembro se le garantizarían de entrada 20 millones de dólares, la UEFA puso un gritó en el cielo: “La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados. (…) Como resultado del debate de hoy (30 de julio), ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”.

Los campeones del mundo que no participarían en el Mundial 2030 por culpa de Infantino y la FIFA

Si Gianni Infantino lográ que aprueban el idea de la FIFA Forward Enterprise (Empresa Avanzada FIFA) y se cumple la amenaza de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, estos serían los campeones del Mundo que no jugarían el Mundial 2030:

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Alemania 4 títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014.

4 títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014. Italia 4 títulos: 1934, 1938, 1982 y 2006.

4 títulos: 1934, 1938, 1982 y 2006. Francia 2 títulos: 1998 y 2018.

2 títulos: 1998 y 2018. España 2 títulos: 2010 y 2026.

2 títulos: 2010 y 2026. Inglaterra un título: 1966.

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