América vive un momento complicado en el Torneo Apertura 2022, donde se ubica en la parte baja de la tabla general con apenas cuatro puntos de 12 posibles. El equipo de Fernando Ortiz no ha encontrado su mejor versión en este arranque de temporada y la reciente derrota contra Xolos de Tijuana ha encendido las alarmas en el cuadro azulcrema.

Las Águilas deben recuperarse lo antes posible en la Liga MX, pero primero deben enfrentar al Real Madrid en un compromiso amistoso de primer nivel. La gira por Estados Unidos ha afectado al conjunto americanista en los últimos días, sobre todo en el aspecto físico, pero del mismo modo representa una buena prueba para el equipo.

Ochoa minimiza la crisis del América

A pesar del mal momento del equipo en el Apertura 2022, Guillermo Ochoa considera que es muy pronto para preocuparse y asegura que todavía queda mucho por jugar. "No hay que buscar exagerar las cosas, todavía falta mucho torneo, muchos partidos. El torneo es largo y el equipo no deja de buscar lo que dio resultados el torneo pasado. Siempre con la intención de mejorar. A prepararnos contra el Real Madrid para que el fin de semana estemos listos, no va a ser un juego fácil en León", dijo el portero azulcrema.

El posible 11 del América vs Real Madrid

Fernando Ortiz ya tiene todo preparado para el amistoso contra el Real Madrid, actual campeón de la Champions League. El entrenador del América pondría a estos jugadores desde el arranque: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Mauricio Reyes, Jonathan dos Santos, Pedro Aquino, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Jürgen Damm y Federico Viñas.