Luego de sumar tres incorporaciones en el mercado de pases, las Águilas necesitan concretar la salida de un futbolista extranjero para no exceder el límite permitido por la Liga MX.

América hizo en unos pocos días lo que no había hecho en todo el mercado de pases. Y es que las Águilas cerraron en tiempo récord tres contrataciones sumamente importantes para el torneo Apertura 2022, confeccionando hasta el momento un equipo que ofrece garantías para pelear por grandes objetivos en la nueva temporada.

No obstante, los Azulcremas todavía no han culminado el trabajo en el periodo de transferencias y tienen la obligación de lograr la salida de uno de sus extranjeros, pues actualmente superan el límite establecido por la Liga MX. Si bien la situación no es sencilla, lo cierto es que el club ya maneja algunas operaciones al respecto.

¿Bruno Valdez a Arabia Saudita?

En esa necesidad de liberar un cupo de extranjero para poder registrar a Jonathan Rodríguez, el América podría encontrar solución con la salida de Bruno Valdez. El central paraguayo está en la agenda del Al Hilal, equipo que pagaría entre 10 y 12 millones de dólares por su traspaso y además ofrecería un contrato por cuatro temporadas.

América goleó a Morelia

Las Águilas ya están listas para iniciar una nueva temporada con el torneo Apertura 2022, luego de vencer al Atlético Morelia por el contundente marcador de 5-0 en el cierre de su preparación. Los Azulcremas lograron imponerse gracias a los goles de Roger Martínez, Alejandro Zendejas, Román Martínez y un doblete de Federico Viñas.