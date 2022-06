Con apenas 29 años, la carrera de Nicolás Castillo se encuentra estancada. El fino delantero chileno sufrió años atrás una trombosis lo que lo dejó sin jugar durante un año, e incluso se habló en aquel momento sobre la chance de un posible retiro. Ahora, aquella opción parece volver a aparecer en su horizonte, luego de que se le cerrara las puertas en el futbol de su país, más precisamente, en Universidad Católica.

Luego de pasar por momentos difíciles, Nicolás Castillo busca reinsertarse en el futbol profesional, donde sus últimos equipos fueron el Club América y Necaxa, además de una breve etapa cedido en Brasil. Uno de los objetivos del atacante chileno era llegar a Universidad Católica, club en el que comenzó su carrera y en el que se lo ha visto más de una vez como un hincha más.

Sin embargo, y a pesar de la gran ilusión que mantenía, Universidad Católica le cerró las puertas para un regreso a su país. En diálogo con ESPN, el presidente de la institución, Juan Tagle, explicó: "Ha habiado algunas conversaciones, pero estamos privilegiando armar el equipo con las posiciones que nos está pidiendo el entrenador. Y no es la posición en la que juega Nicolás Castillo". El DT de los Cruzados es el argentino Ariel Holan, de último paso por León.

Tagle remarcó las dificultades del mercado de pases para intentar dejar en claro que la disponibilidad para refuerzos es limitada: "No digo que eso no pueda cambiar, pero por ahora los recursos son escasos, los cupos también y los extranjeros más. Las decisiones tienen que ser muy bien pensadas y no cometer ningún error", analizó el presidente de Universidad Católica.

¿El plantel lo rechazó?

Por otro lado, según expresaron en TNT Sports, el camarín de Universidad Católica tampoco se mostró de acuerdo con la llegada de Nicolás Castillo por posibles problemas internos dentro del plantel, donde se le recuerde al atacante un cruce en redes sociales con el referentde el equipo, José Fuenzalida. Asimismo, el puesto estaría cubierto con Fernando Zampedri y Diego Valencia.