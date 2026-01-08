Álvaro Fidalgo fue uno de los pilares fundamentales del tricampeonato del Club América hace un tiempo atrás y se ha ganado por siempre el cariño de toda la afición americanista. Su calidad en el mediocampo y su liderazgo dentro del vestuario lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos del club.

Álvaro Fidalgo en el América (Getty Images)

El mediocampista español tiene como objetivo seguir ganando cosas importantes con Las Águilas, pero también sueña con jugar en su país y tener su revancha en Europa. Desde que llegó a México, ha mostrado profesionalismo y ambición, dejando claro que no se conforma con los logros pasados. Su meta es seguir creciendo y disputar torneos de alto nivel.

El periodista David Faitelson soltó el bombazo en sus redes sociales al confirmar que la Real Sociedad de España habría realizado una importante oferta para quedarse con el “Maguito”. La noticia encendió las alertas entre los aficionados y la directiva, generando comentarios sobre el futuro del español.

En el club entienden que Fidalgo es vital para el proyecto en este 2026 y no quieren saber nada con su salida, aunque todo dependerá del dinero que ofrezcan y de la postura que termine tomando el mediocampista. Las Águilas saben que perderlo sería un golpe importante, no solo en el campo sino también en la imagen del equipo.

André Jardine habló de Fidalgo

“Fidalgo desde que estoy y antes, es un referente de este grupo. Encontré a un Fidalgo con la máxima motivación para lograr conquistas, tiene claro el club en el que está parado, la dedicación que tiene en su carrera, su tiempo en el club, pensábamos igual en el sentido de que no podíamos pasar por aquí sin lograr cosas importantes y él fue clave para ganar lo que ganamos”, reveló el DT en conferencia de prensa.

Y agregó: “El último torneo fue su peor versión en todos los aspectos y él está consciente de esto, tuvo problemas personales y justifican no repetir las versiones que le conocimos. Lo veo de regreso en su mejor versión, entrenando como loco, muy intenso, activo, participativo, creativo que es su marca mayor”.

