América ya regresó a los entrenamientos con la mira puesta en la temporada 2026, aunque por ahora lo hizo sin caras nuevas y sin salidas confirmadas. Tras un 2025 para el olvido, en el que el equipo quedó muy lejos de las expectativas, Las Águilas buscan reorganizarse y volver a ser protagonistas en el futbol mexicano.

Por el momento, el mercado de pases se mueve solo a nivel de rumores. No hay fichajes cerrados ni negociaciones avanzadas, una situación que genera inquietud entre los aficionados, conscientes de que el plantel dejó mucho que desear durante el último año y necesita refuerzos para competir en varios frentes.

En ese contexto, Andrés Vaca, periodista de TUDN, puso sobre la mesa un nombre para reforzar al América de cara al próximo torneo. El comunicador apuntó a Javier Aquino, quien no continuará en Tigres, y dejó clara su postura sobre una posible llegada a Coapa.

“Aquino saldrá de Tigres, es un hecho. Creo que América debería buscarlo. Es un lateral más que cumplidor y, tomando en cuenta lo flaca que es la lateral derecha del América y que viene un semestre de mucha actividad, le vendría bien. Habría que ver sus pretensiones económicas y el tiempo de contrato; creo que seis meses sería ideal, pero sería una buena opción”, expresó Vaca.

El lateral de 35 años no seguirá en Tigres a partir de la próxima temporada, luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato tras una década defendiendo los colores del club regiomontano. Su salida marca el cierre de una etapa importante en su carrera dentro de la Liga MX.

Aquino destrozó a la directiva de Tigres

La situación no estuvo exenta de polémica, ya que el propio Aquino se mostró molesto con la forma en que se manejó su despedida: “Sí me decepcionó un poco tanto él (Pizarro) como Mauricio Culebro, que están al frente del club. Esperaba otra cosa. No había más que decirme con tiempo: ‘Javi, es tu último torneo, no hay forma de seguir ni económica, ni futbolística, ni tácticamente’”, declaró en diálogo con TUDN, dejando en claro su malestar con la dirigencia felina.

En síntesis

El periodista Andrés Vaca propuso a Javier Aquino como refuerzo para el lateral del América .

propuso a como refuerzo para el lateral del . Javier Aquino , de 35 años , dejará a los Tigres tras una década en el club.

, de , dejará a los tras una década en el club. El América inició su pretemporada 2026 sin registrar fichajes ni salidas oficiales hasta el momento.

