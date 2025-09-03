El arbitraje mexicano atraviesa una crisis desde hace un largo tiempo. A pesar de contar con la ayuda de la tecnología que ha cambiado por completo los partidos, los jueces siguen sin tomar las mejores decisiones, lo que ha generado críticas constantes.

Siempre está la opinión de los aficionados de los equipos pero también de los especialistas que lejos de quedarse callados dan su punto de vista y muchas veces terminan apuntando contra ellos por los malos manejos que tienen en el campo de juego.

En este contexto, Andrés Vaca, periodista de TUDN, reveló en las últimas horas que tuvo un tenso cruce con Fernando “Curro” Hernández en el año 2024 luego de cruzarse con él en un hotel en la ciudad de Monterrey.

En diálogo con Podcast Cuadro A, contó algunos detalles sobre lo sucedido aquel día: “Voy llegando al lobby, estaban todos los árbitros y paso a saludar, voy con el ‘Curro’ Hernández y me dice: ‘A ti no te voy a dar la mano’, dije ‘está bien, no te preocupes'”.

Luego agregó: “‘Tú en la narración de ese partido dijiste que no debería volver a pitar y por eso no te voy a dar la mano’… le dije ‘está perfecto, respeto’. Luego intentó decir algo más y sus compañeros le dijeron: ‘Curro, ya tranquilo, tranquilo’ y me fui”.

¿Hubo pelea de manos?

Si bien no pasó a mayores y Vaca se lo tomó con total tranquilidad, a diferencia del árbitro, el periodista reconoció que las cosas podrían haberse complicado pero no por su parte: “Yo creo que de haber sido por él, chance y escalaba un poco más”

