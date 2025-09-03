Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Andrés Vaca revela confrontación con un árbitro en Monterrey: “A ti no te voy a saludar”

El periodista mexicano dio detalles sobre el cruce que tuvo con un árbitro de la Liga MX en un hotel el año pasado.

Por Ramiro Canessa

Andrés Vaca revela que un árbitro mexicano lo confrontó en un hotel.
© Imago7Andrés Vaca revela que un árbitro mexicano lo confrontó en un hotel.

El arbitraje mexicano atraviesa una crisis desde hace un largo tiempo. A pesar de contar con la ayuda de la tecnología que ha cambiado por completo los partidos, los jueces siguen sin tomar las mejores decisiones, lo que ha generado críticas constantes.

Publicidad
No es Gilberto Mora: Atlético de Madrid ficha a joven promesa de la Liga MX

ver también

No es Gilberto Mora: Atlético de Madrid ficha a joven promesa de la Liga MX

Siempre está la opinión de los aficionados de los equipos pero también de los especialistas que lejos de quedarse callados dan su punto de vista y muchas veces terminan apuntando contra ellos por los malos manejos que tienen en el campo de juego.

En este contexto, Andrés Vaca, periodista de TUDN, reveló en las últimas horas que tuvo un tenso cruce con Fernando “Curro” Hernández en el año 2024 luego de cruzarse con él en un hotel en la ciudad de Monterrey.

En diálogo con Podcast Cuadro A, contó algunos detalles sobre lo sucedido aquel día: “Voy llegando al lobby, estaban todos los árbitros y paso a saludar, voy con el ‘Curro’ Hernández y me dice: ‘A ti no te voy a dar la mano’, dije ‘está bien, no te preocupes'”.

Publicidad

Luego agregó: “‘Tú en la narración de ese partido dijiste que no debería volver a pitar y por eso no te voy a dar la mano’… le dije ‘está perfecto, respeto’. Luego intentó decir algo más y sus compañeros le dijeron: ‘Curro, ya tranquilo, tranquilo’ y me fui”.

Tigres UANL quiere a un descartado por André Jardine en América antes del cierre del mercado

ver también

Tigres UANL quiere a un descartado por André Jardine en América antes del cierre del mercado

¿Hubo pelea de manos?

Si bien no pasó a mayores y Vaca se lo tomó con total tranquilidad, a diferencia del árbitro, el periodista reconoció que las cosas podrían haberse complicado pero no por su parte: “Yo creo que de haber sido por él, chance y escalaba un poco más”

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Está preso por una causa de abuso y ahora dirige un equipo desde la cárcel
Futbol Internacional

Está preso por una causa de abuso y ahora dirige un equipo desde la cárcel

Tigres quiere a un descartado por Jardine en América antes del cierre del mercado
Liga MX

Tigres quiere a un descartado por Jardine en América antes del cierre del mercado

¿Cuánto dinero ganaron Alcaraz y Djokovic tras llegar a la semifinal del US Open?
Tenis

¿Cuánto dinero ganaron Alcaraz y Djokovic tras llegar a la semifinal del US Open?

Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Curry
NBA

Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Curry

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo