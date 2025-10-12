Es probable que Javier Aguirre no se haya imaginado lo que podría llegar a ocurrir cuando le pidió a los directivos que organizaran amistosos con rivales de jerarquía. México se enfrentó este sábado con Colombia y perdió por 4-0 en lo que fue un resultado humillante.

Recordemos que Colombia fue finalista de la Copa América 2024 y que tiene muchos jugadores en Europa. Durante y luego del amistoso las críticas no tardaron en aparecer por el resultado del Tri y, en el caso de Andrés Vaca, el narrador apuntó directamente contra Javier Aguirre.

“Lo peor de toda esta selección es que no hay técnico. Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”, escribió el periodista de TUDN en su cuenta de X (ex Twitter).

La Selección Mexicana no perdía hace más de un año y acumulaba nueve partidos invicto; su última derrota había sido en junio de 2024 cuando cayó por 4-2 frente a Suiza. Desde aquella vez, el Tri ganó seis encuentros y empató otros tres.

En la previa al duelo frente a Colombia, Javier Aguirre manifestó que el partido sería duro y que justamente quería que sus jugadores se enfrenten a rivales de esta jerarquía como preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, el golpe fue más impactante de lo esperado.

El entrenador de la Selección Mexicana se mostró muy descontento en la conferencia de prensa posterior a la derrota. Javier Aguirre apuntó contra la falta de competitividad y de carácter de sus futbolistas para competir ante un rival poderoso como Colombia.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Luego de la derrota con Colombia, la Selección Mexicana tiene poco tiempo de descanso y de preparación. El equipo de Javier Aguirre se enfrentará contra Ecuador, otro rival sudamericano, el próximo martes en un juego que inicia a las 20:30hs (CDMX).