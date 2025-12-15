Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Están Pumas UNAM y Chivas? Andrés Vaca da a sus nuevos grandes de la Liga MX tras el título de Toluca

El periodista mexicano dio a sus equipos grandes de la Primera División de México luego del título de los Diablos Rojos.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Andrés Vaca dio a sus equipos grandes de la Liga MX
© Getty ImagesAndrés Vaca dio a sus equipos grandes de la Liga MX

En el marco de la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXToluca derrotó 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de igualar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Publicidad

Tras el título, el periodista Andrés Vaca opinó en TUDN sobre su nuevo orden entre los equipos grandes de nuestro futbol, donde sobresalió el hecho de que no incluyó a los Pumas UNAM, considerados por la mayoría como uno de los ‘4 grandes’ por su historia y popularidad.

Tweet placeholder

​Para el comentarista mexicano, los clubes que pueden ser considerados grandes del futbol mexicano son en orden de grandeza: América, Chivas, Cruz Azul, Tigres y Toluca, siendo estos 2 últimos los finalistas del certamen recién concluido.

Publicidad

Después de esta afirmación, David Faitelson, compañero de Vaca, no pareció muy de acuerdo con la reflexión y le dijo que los Universitarios también pertenecía a este grupo, y el cronista le respondió que más bien eran ‘históricos’, pero no ‘grandes’.

Ranking de los equipos más laureados de México

  • 40 – América
  • 26 – Chivas
  • 25 – Cruz Azul
  • 21 – Toluca
  • 19 – León
  • 16 – Tigres UANL
  • 16 – Pachuca
  • 14 – Pumas UNAM
  • 14 – Rayados
  • 12 – Atlas
  • 12 – Necaxa
El fuerte cruce de Antonio Mohamed con David Faitelson tras el bicampeonato de Toluca

ver también

El fuerte cruce de Antonio Mohamed con David Faitelson tras el bicampeonato de Toluca

En síntesis

  • El periodista Andrés Vaca (TUDN) opinó que los cinco equipos grandes de la Liga MX son: América, Chivas, Cruz Azul, Tigres y Toluca.
  • Andrés Vaca no incluyó a Pumas UNAM en su lista de “Grandes”, categorizándolos en su lugar como equipos “históricos“.
  • La opinión de Vaca surgió después de que Toluca se consagrara campeón del Apertura 2025, llegando a 12 títulos de Liga.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara
Mundial 2026

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara

Chivas ficharía a jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026
Cruz Azul

Chivas ficharía a jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026

Qué pasa si Cruz Azul pierde, empata o gana ante Chivas por la Liguilla del Apertura 2025
Liga MX

Qué pasa si Cruz Azul pierde, empata o gana ante Chivas por la Liguilla del Apertura 2025

Tabla de posiciones de la Bota de Oro HOY lunes 15 de diciembre
Futbol Internacional

Tabla de posiciones de la Bota de Oro HOY lunes 15 de diciembre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo