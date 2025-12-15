En el marco de la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca derrotó 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de igualar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.
Tras el título, el periodista Andrés Vaca opinó en TUDN sobre su nuevo orden entre los equipos grandes de nuestro futbol, donde sobresalió el hecho de que no incluyó a los Pumas UNAM, considerados por la mayoría como uno de los ‘4 grandes’ por su historia y popularidad.
Para el comentarista mexicano, los clubes que pueden ser considerados grandes del futbol mexicano son en orden de grandeza: América, Chivas, Cruz Azul, Tigres y Toluca, siendo estos 2 últimos los finalistas del certamen recién concluido.
Después de esta afirmación, David Faitelson, compañero de Vaca, no pareció muy de acuerdo con la reflexión y le dijo que los Universitarios también pertenecía a este grupo, y el cronista le respondió que más bien eran ‘históricos’, pero no ‘grandes’.
Ranking de los equipos más laureados de México
- 40 – América
- 26 – Chivas
- 25 – Cruz Azul
- 21 – Toluca
- 19 – León
- 16 – Tigres UANL
- 16 – Pachuca
- 14 – Pumas UNAM
- 14 – Rayados
- 12 – Atlas
- 12 – Necaxa
