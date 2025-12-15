En el marco de la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca derrotó 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de igualar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Publicidad

Publicidad

Tras el título, el periodista Andrés Vaca opinó en TUDN sobre su nuevo orden entre los equipos grandes de nuestro futbol, donde sobresalió el hecho de que no incluyó a los Pumas UNAM, considerados por la mayoría como uno de los ‘4 grandes’ por su historia y popularidad.

Tweet placeholder

​Para el comentarista mexicano, los clubes que pueden ser considerados grandes del futbol mexicano son en orden de grandeza: América, Chivas, Cruz Azul, Tigres y Toluca, siendo estos 2 últimos los finalistas del certamen recién concluido.

Publicidad

Publicidad

Después de esta afirmación, David Faitelson, compañero de Vaca, no pareció muy de acuerdo con la reflexión y le dijo que los Universitarios también pertenecía a este grupo, y el cronista le respondió que más bien eran ‘históricos’, pero no ‘grandes’.

Ranking de los equipos más laureados de México

40 – América

26 – Chivas

25 – Cruz Azul

21 – Toluca

19 – León

16 – Tigres UANL

16 – Pachuca

14 – Pumas UNAM

14 – Rayados

12 – Atlas

12 – Necaxa

ver también El fuerte cruce de Antonio Mohamed con David Faitelson tras el bicampeonato de Toluca

En síntesis

El periodista Andrés Vaca (TUDN) opinó que los cinco equipos grandes de la Liga MX son: América , Chivas , Cruz Azul , Tigres y Toluca .

(TUDN) opinó que los equipos grandes de la Liga MX son: , , , y . Andrés Vaca no incluyó a Pumas UNAM en su lista de “Grandes”, categorizándolos en su lugar como equipos “ históricos “.

en su lista de “Grandes”, categorizándolos en su lugar como equipos “ “. La opinión de Vaca surgió después de que Toluca se consagrara campeón del Apertura 2025, llegando a 12 títulos de Liga.

Publicidad