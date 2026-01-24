Este sábado se llevó a cabo el duelo entre Palmeiras y Sao Paolo en el Campeonato Paulista, por lo que todo parece indicar que la afición del “Verdao” vivió los últimos minutos de Raphael Veiga con el equipo, pues algunos gestos dieron muestra de que está cerca del Club América cuando entró pocos minutos antes de que acabara el encuentro ya con la victoria en sus manos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y es que el jugador ha sido ligado al equipo azulcrema, pero algunos aficionados se dieron cuenta de que no había sido considerado en el partido de arranque, por lo que fueron indicios de que el tiempo estaba contado. Veiga entró al campo y en esos breves minutos varios aficionados en el estadio hicieron un Close Up al jugador en cada paso.

¿Despedida de Veiga?

Lamentablemente para los hinchas del Palmeiras, hubo una imagen en la banca que puso a pensar a todos si así serían los últimos minutos del jugador, ya que se notaba cabizbajo y de cierta manera triste, puesto que se ha mencionado que Veiga estaba muy contento en el equipo y desde 2017 había logrado mucho en esta plantilla.

Publicidad

Publicidad

El video que preocupa al americanismo

Sin embargo, esto no paró ahí, sino que se compartió el video de la conferencia de prensa con el DT de Palmeiras, Abel Ferreira, quien hizo temblar a la afición azulcrema por sus declaraciones. El estratega mencionó desconocía la situación que estaban llevando supuestamente con el América, pero que “cuentan con él como siempre”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Esto puso de nervios a los seguidores de las Águilas quienes ya aseguraban que podría llegar y aunque al principio todo parecía una despedida, cabe mencionar que con las declaraciones de Ferreira da paso a especulaciones de que no se pudo concretar un acuerdo en los últimos días y por ello salió a dar esta declaración.

ver también América lo busca, pero Raphael Veiga tiene claro su futuro: “Le gusta mucho Palmeiras”

En síntesis