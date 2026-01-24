El mercado de fichajes en Coapa se ha topado con un muro que el dinero no puede derribar. Aunque el Club América ha puestos sus ojos en la calidad de Raphael Veiga para apuntalar su plantilla, la directiva azulcrema se ha encontrado con una respuesta inesperada desde Brasil. Más allá de la oferta, el verdadero impedimento para el jugador es su situación personal con Palmeiras.

¿Veiga prefiere al Palmeiras?

Es precisamente el “Verdao” el obstáculo más grande para las Águilas y es que de acuerdo con una fuente cercana al entorno de Veiga dio a conocer que el hecho de que el jugador esté en la plantilla brasileña desde 2017 ha hecho que forme un vínculo grande con el equipo y a él “le gusta mucho Palmeiras”. Es por esta razón, que el futbolista no ha arreglado todo.

¿Cómo va el fichaje con América?

De acuerdo con el medio Nosso Palestra, el día de ayer se reunieron todas las partes para detallar las condiciones para que Veiga se pueda vestir de amarillo. Palmeiras y el equipo saben que en caso de que la propuesta siga prolongándose podría hacer que se caiga la negociación y Raphael se mantenga en la plantilla por más tiempo.

Raphael Veiga podría negarse a dejar Palmeiras por América (Crédito: @Infos_palestra)

¿Cuándo tendría que cerrarse el fichaje?

Es importante recalcar que con la idea de que el cuadro brasileño le dé salida, tendrían que buscar un sustituto. Ante ello, desean que la negociación logre cerrarse a más tardar entre el lunes y martes de la siguiente semana. En caso de que no se concrete en este lapso, es viable de que el fichaje no se pueda dar por decisión del propio futbolista.

¿Por qué no llegaría al América?

Y es que de acuerdo con la misma fuente revelada, Veiga no está tan seguro de su llegada al futbol mexicano. Esto se debe a que es un jugador destacado en la plantilla y tiene contrato vigente, el Palmeiras pelea todos los títulos en Sudamérica, además de los múltiples campeonatos que ha logrado vistiendo esta camiseta.

En síntesis

Raphael Veiga tiene dudas sobre su llegada al fútbol mexicano debido a su fuerte vínculo con el Palmeiras , club en el que milita desde 2017.

tiene dudas sobre su llegada al fútbol mexicano debido a su fuerte vínculo con el , club en el que milita desde 2017. La directiva del Palmeiras puso como plazo máximo el lunes o martes de la próxima semana para cerrar la negociación con el Club América .

para cerrar la negociación con el . El conjunto brasileño requiere concretar la salida en esa fecha para poder buscar un sustituto en el mercado.

