Carlos Álvarez no llegaría solo al Club América

De acuerdo con César Luis Merlo, las negociaciones entre el Levante y el Club América están avanzando de forma positiva para que Carlos Álvarez se convierta en el nuevo jugador de las Águilas para el Apertura 2026, pero se ha dado a conocer que no sería el último fichaje que la directiva azulcrema tendría para este mercado.

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América no cierra fichajes con Carlos Álvarez

El hecho de que sea un europeo, llama la atención por el tema de las compras, puesto que adquirirlo no sería nada barato y con las incorporaciones que ya hay en el grupo, sería complicado que hubiera uno más. Pero Julio Ibáñez de TUDN, reveló que en el momento en que se cierre el fichaje de Álvarez se trabajará en uno más.

¿Cuál podría ser ese último fichaje?

Y esta idea se refuerza después de que hace unos minutos el Celta de Vigo hiciera oficial la llegada de Sebastián Cáceres, por lo que en esta ocasión, la directiva podría estar yendo por un central extranjero, ya que la plaza que deja el uruguayo de los No Formados en México quedaría libre y sería la oportunidad de buscar un elemento.

Guillermo Almada cuenta con dos jugadores que originalmente juegan como centrales; Ramón Juárez y Miguel Vázquez, pero con otros dos que se han adaptado a esa zona como lo son Israel Reyes y Emilio Lara; todos los anteriores son mexicanos, por lo que no estaría de más que se buscara uno más que no sea precisamente lateral derecho como los dos últimos mencionados.

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Se espera que en las próximas horas se confirmen las llegadas, ya que aunque el mercado en México aún no cierra, en caso de que sea un extranjero, tendrán que analizar que en la zona no tengan esta prisa. La fuente, no mencionó de quién ni de en qué posición se buscaría ese último refuerzo, pero esta podría ser una opción viable ante la baja del charrúa.

En síntesis