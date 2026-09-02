¿Alargue o penales? Qué pasa si hay empate en semifinales de la Leagues Cup 2026

La Liga MX celebró con todo los enfrentamientos conformados para la nueva instancia del flamante torneo ante MLS. Las semifinales de la Leagues Cup 2026 tienen participación 100% mexicana y ahora les tocará eliminarse entre sí para pasar a la final. Este miércoles se conocerán los dos clasificados al duelo decisivo por la gloria.

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Ahora bien, por el tipo de cruces que se darán esta tarde y noche, hay una gran posibilidad de paridad absoluta y que los rivales no se saquen diferencia en tiempo regular. Toluca se las verá ante León en Houston, mientras que América se medirá ante Rayados en California, en dos partidos que prometen ser de ida y vuelta constante.

En este sentido, la organización estableció un criterio de desempate en caso de igualdad en los noventa minutos para las semifinales de la Leagues Cup 2026 a jugarse hoy. Aunque los clubes buscarán sellar su pasaje en el tiempo reglamentario, lo cierto es que todos dejarán la vida para pasar y eso emparejará las cosas.

En esta ronda de la competición, la normativa del torneo establece que, si hay empate en tiempo regular, el ganador se define por medio de una tanda de penales. La misma consistirá en un mínimo de cinco disparos para cada equipo como se realiza habitualmente, y el que anota más clasifica a la siguiente etapa del certamen.

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Tal como señala el reglamento de la Leagues Cup 2026, no habrá alargue en esta fase particular del evento deportivo, por lo que no tendrán que extenderse a los 120 minutos. De esta manera, se sostiene el mismo formato empleado en la edición anterior del torneo, donde hubo varias definiciones recordadas desde los doce pasos.

La edición pasada tuvo series de penales [Foto: Getty]

De los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup 2026, solo América ha jugado una serie de penales en esta edición. Las ‘Águilas’ cayeron por 6-5 ante Austin en esa tanda que les tocó disputar en la fase de liga. Luego, los otros tres equipos, Rayados, Toluca y León, no han tenido que estar en una definición de estas características hasta el momento.