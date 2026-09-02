Cuando la mesa estaba servida, la afición se encontró con un obstáculo inesperado. Todos los detalles.

En medio de un clima agradable y de mucha expectativa antes de las semifinales, el América vs. Rayados de esta noche generó disturbios entre los usuarios en las redes sociales. Es que la transmisión que en un principio estaba confirmada sufrió una modificación brusca que le corta a muchos la posibilidad de poder ver a su equipo hoy.

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Desde hace ya varios días, la grilla señalaba que Imagen Televisión, TUDN y Nu9ve pasarían el juego. De hecho, las propias señales habían anunciado por medio de publicidades en sus emisiones que transmitirían la semifinal de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas y se volvió un problema.

Esta tarde, trabajadores de las cadenas televisivas confirmaron que finalmente ningún canal de TV transmitirá el partido. No solo que el América vs. Rayados no irá por TV abierta en México, sino que directamente ninguna señal de televisión podrá tenerlo. Los canales se quedaron sin la semifinal a horas de la misma.

El América-Rayados, sin TV abierta en México [Foto: Imago]

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De acuerdo a lo revelado por Andrés Vaca, reconocido narrador televisivo, Apple TV le quitó los derechos a las señales mexicanas, impidiendo que pasen el juego en sus pantallas. Así, la plataforma oficial de esta Leagues Cup 2026 se asegura el monopolio absoluto de la situación y la exclusividad para transmitir este América vs. Rayados.

Bajo estas circunstancias, la semifinal sólo se podrá sintonizar por Apple TV, un servicio de streaming que no es gratuito y que obliga a los fanáticos a pagar para ver a sus clubes. Los aficionados de América y Rayados, si quieren ver el partido en simultáneo con imagen y sonido, deberán suscribirse a esa plataforma pagando el abono.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la transmisión en México, en Estados Unidos sí habrá múltiples pantallas para seguir la semifinal. TUDN, UniMás, Apple TV y Apple TV Plus pasarán el encuentro en el país vecino. El objetivo de la plataforma es sumar suscriptores mexicanos y por ello el movimiento de última hora.