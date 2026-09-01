Erik Lira se queda en Cruz Azul

Todo estaba listo entre Cruz Azul y el Mónaco para que este miércoles Erik Lira hiciera el viaje para cumplir su sueño de jugar en Europa. Sin embargo, hace unos minutos el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo dio a conocer de manera oficial que de última hora se había caído la negociación y el jugador se quedaría en México.

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¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira al Mónaco?

Hay que recordar que aunque ya había un acuerdo entre las tres partes, lo único que faltaba era que el conjunto francés diera de baja a uno de sus jugadores para liberar la plaza y que pudieran registrar a Lira. Lamentablemente, los acuerdos no llegaron a buen puerto y no se logró concretar la salida de ningún elemento extracomunitario.

De esta manera, el jugador ya había presentado los exámenes médicos, pero no liberaron la plaza y ahora tendrá que quedarse el Apertura 2026 en Cruz Azul. Aunque es una mala noticia para el jugador, también lo es para el cuadro celeste, quien ya había hecho lo necesario para que Lira se fuera al Viejo Continente, pero ahora esperarán al verano.

De acuerdo con la información, este martes 1 de septiembre a las 19:00 horas del centro de México se cierran los fichajes en Francia, por lo que el tiempo ya no les daba para poder negociar a alguno de sus elementos y que se liberara la plaza, por lo que los aficionados que ya esperaban a Lira en Mónaco se quedaron con las ganas de verlo como su jugador.

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Ya había pasado en Cruz Azul

Esto era una novela que en el semestre pasado también se vio en La Noria, sólo que en esa ocasión, los celestes fueron los que no pudieron vender en el momento a Mateusz Bogusz, evitando la llegada de Miguel Borja (hoy jugador del América), quien ya había hecho sus exámenes médicos y llevaba casi un mes en México en la espera de que lo hicieran y no pudieron.

En síntesis