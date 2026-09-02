2 jugadores de la Liga MX que podrían reemplazar a Cáceres

Ya en mercados anteriores han sonado para el Nido, pero ante la urgente necesidad podrían ser opción para cubrir la baja de Cáceres.

Ante la salida de Sebastián Cáceres del Club América, Guillermo Almada confirmó que estaría buscando otro refuerzo. Hasta el momento, son cuatro los fichajes que ha hecho el equipo. Sin embargo, se filtró la necesidad de buscar de nueva cuenta a Luis Chávez, a quien le ofrecieron la renovación en Rusia y se ve poco probable que el mediocampista pueda acceder.

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Ahora ya no sería sólo un fichaje, sino dos, porque a toda costa necesitan un defensa central. Y aunque cuentan con cuatro elementos mexicanos que podrían ser funcionales, se pensaba que buscarían a un extranjero para cumplir con las 9 plazas disponibles, pero por la premura recurrirían a elegir a algún zaguero de la Liga MX.

¿Qué jugadores podría buscar América en la Liga MX?

Hay un par de jugadores nacionales que ya han sonado en otros mercados con posibilidad de llegar a Coapa, pero que no eran del todo necesarios, ahora con esta decisión del uruguayo, el primero que podrían buscar sería Rafael Fernández, jugador de los Xolos y a quien podrían analizar en la fecha 7. Además está representado por PitzGroup, quienes tienen buena relación con la directiva.

La segunda opción y quizá de las más viables es Alejandro Gómez, quien fue incluso considerado en Selección Mexicana previo al Mundial y se ha desempeñado bien como zaguero central zurdo. Aunque es una opción para la plantilla, también será uno de los jugadores que analicen en el próximo partido donde se enfrentan.

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Para poder concretar alguna de estas llegadas, si es indispensable que sea antes del próximo viernes 11 de septiembre, que es cuando cierra el mercado de fichajes en el futbol mexicano. Aunque son un par de opciones, no se cierra la posibilidad de que vayan aún por un No Formado en México, ya que tienen la plaza libre.

En síntesis