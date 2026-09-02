¿Qué canales pasan por televisión abierta América vs. Rayados por las semifinales de la Leagues Cup 2026?

América y Rayados definen a uno de los finalistas de la Leagues Cup 2026 hoy en Estados Unidos.

América y Rayados de Monterrey definen este miércoles al gran finalista mexicano en la Leagues Cup 2026. El choque entre las Águilas y Rayados promete ser un duelo vibrante de pronóstico reservado, donde ambos buscarán instalarse en la lucha por el título. El silbatazo inicial está pactado a las 21:30 horas (tiempo del Centro de México) y se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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Ambas escuadras llegan con el firme objetivo de mantener la hegemonía de la Liga MX en esta fase decisiva del certamen internacional. En una llave a partido único, el margen de error es nulo para los dos colosos del fútbol mexicano.

¿Por dónde ver el partido en México por televisión abierta?

La excelente noticia para las aficiones de ambos equipos es que la semifinal entre América y Monterrey se transmitirá en televisión abierta para todo el territorio mexicano a través del Canal 9 e Imagen Televisión (y en TV de paga por TUDN). Además, para quienes prefieran las plataformas digitales o streaming online, el encuentro se podrá seguir en vivo a nivel global mediante Apple TV con el servicio de MLS Season Pass.

La actualidad de ambos equipos

El Club América llega con la motivación a tope tras superar rondas eliminatorias de alta exigencia, mostrando solvencia defensiva y la contundencia que suele caracterizar al plantel en instancias decisivas. La escuadra azulcrema apunta a conquistar la Leagues Cup para consolidar su dominio regional.

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Por su parte, los Rayados de Monterrey han mostrado un nivel competitivo sólido a lo largo de esta edición de la Leagues Cup. El conjunto regiomontano pretende aprovechar el poderío de su plantilla estelar para imponer condiciones ante las Águilas y sellar su boleto a la gran final por el campeonato.

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