América no se rinde y Luis Chávez presiona: ¿Llega al Nido para cumplirle el sueño a Guillermo Almada?

El Club América no retira la mirada del mercado de pases y apunta bien alto para concretar una incorporación de auténtico peso. La insistencia por contratar a Luis Chávez se mantiene, y el centrocampista de jerarquía que ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta de las Águilas en este torneo. En ese contexto, el periodista Gibrán Araige reveló detalles sobre cómo avanzó la negociación en las últimas horas.

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América buscará a Luis Chávez hasta el final del mercado

Traer al mediocampista que disputó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana representa el gran sueño personal de Guillermo Almada. El entrenador considera al zurdo como la pieza ideal para darle el salto de calidad definitivo al circuito de juego de su equipo, por lo que la directiva azulcrema está dispuesta a agotar todas las instancias e intentarlo hasta el último minuto.

Sin embargo, la negociación asoma con un nivel de dificultad extremadamente alto en los escritorios. Se trata de un fichaje sumamente costoso en lo económico, sumado a que el conjunto ruso dueño de su ficha no tiene la más mínima intención de desprenderse con facilidad de una de sus figuras principales en mitad de la temporada.

Reporta @GibranAraige que a Luis Chávez le gusta la idea de venir al América, es el gran sueño de Guillermo Almada traerlo y lo van a intentar hasta el final💣🦅



Faltan dos refuerzos: un mediocampista y también el reemplazo de Sebastián Cáceres🚨 pic.twitter.com/Dlu1hXcVnn — Roberto Haz (@tudimebeto) September 2, 2026

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Pese a los obstáculos financieros y contractuales que llegan desde Europa, en Coapa mantienen la ilusión intacta de destrabar el traspaso. El guiño del futbolista para retornar al futbol azteca es el principal motor que impulsa la gestión, mientras la directiva ajusta números para presentar una propuesta que logre conmover a los dirigentes de la entidad euroasiática.

La búsqueda del volante no es el único frente abierto que maneja la institución en el cierre del libro de pases. Las Águilas tienen como meta prioritaria cerrar dos refuerzos antes de bajar la persiana: la ansiada llegada del mediocampista de contención y la incorporación de un defensor central que pueda suplir de inmediato la salida de Sebastián Cáceres.

En síntesis

Luis Chávez es el volante pretendido por Club América en el mercado de pases.

es el volante pretendido por Club América en el mercado de pases. Guillermo Almada considera a Luis Chávez como el refuerzo ideal para las Águilas.

considera a Luis Chávez como el refuerzo ideal para las Águilas. Club América busca fichar a un mediocampista y a un reemplazo para Sebastián Cáceres.