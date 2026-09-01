La inteligencia artificial de Gemini ya tiene sus favoritos para las semifinales de la Leagues Cup 2026: Toluca y América serían los finalistas, dejando fuera a León y Rayados.

Mañana se definen los dos finalistas de la Leagues Cup 2026 y, por primera vez, tendremos una final entre dos equipos mexicanos. Los clubes de la Liga MX estuvieron a la altura de las circunstancias en la competición, siendo superiores a los de la MLS, y el próximo domingo se definirá al nuevo campeón del torneo internacional.

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Mañana tendremos dos grandes partidos. Primero, Toluca se medirá ante León con el objetivo de seguir ganando y compitiendo con el Turco Mohamed. Los Diablos Rojos buscarán dar otro paso hacia el título y meterse en la gran final de la Leagues Cup 2026.

Mientras que después habrá una semifinal entre dos gigantes de México: América y Rayados, que definirán al segundo finalista. Será un duelo entre dos de los equipos con mayor poderío de la Liga MX y uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia antes de la gran final.

En Bolavip le preguntamos a la IA de Gemini que nos dé su predicción sobre estos partidos y también sobre quién será el próximo campeón de la Leagues Cup 2026. La inteligencia artificial analizó los dos cruces de semifinales y se animó a pronosticar los marcadores.

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Toluca jugaría la final

“Toluca ha demostrado una potencia ofensiva notable a lo largo del torneo, comandado por Alexis Vega y Helinho. Aunque León llega tras golear al Real Salt Lake en cuartos de final, los Diablos Rojos se muestran más sólidos tácticamente en transiciones rápidas y tienen mayor recambio en la banca”, comentó la IA en primer lugar.

América sería finalista

“Es un choque de plantillas millonarias. Monterrey sufrió de más para eliminar al Chicago Fire, mientras que las Águilas del América lucieron sumamente resolutivas ante Columbus Crew. La contundencia del América en duelos de eliminación directa y su acostumbrado peso futbolístico en California les dará el boleto”, fue el pronóstico de la IA sobre el segundo finalista.

La IA también eligió al campeón

“Los finalistas serían Toluca y Club América. La gran final se disputaría el domingo 6 de septiembre de 2026 y el campeón pronosticado por la IA es el Club América”, fue la predicción de Gemini.