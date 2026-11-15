América Femenil define su 'nuevo' estadio para semifinales y final

Debido a la clasificación de América Femenil a las Semifinales del Apertura 2026 los problemas con la sede surgen. Y es que hay que mencionar que debido a los temas de la NFL el equipo no pudo jugar la vuelta en el Estadio Azteca (Banorte) e intercambiaron con Toluca para ellas jugar como locales el primer partido de los Cuartos de Final.

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Ahora tras vencer a las Diablas 6-0 en el global clasificaron a la siguiente ronda y tampoco podría jugar de esta manera, por lo que ya les habrían elegido nueva sede, tomando en cuenta que tampoco pueden volver a jugar en Coapa debido a que es un recinto con capacidad menor y sobre todo porque debe contar con toda la tecnología del VAR.

¿Dónde jugará América Femenil la semifinal y posible final?

Ante ello, durante la transmisión del partido de esta noche, la periodista de TUDN Zaritzi Sosa dio a conocer que el América Femenil se estaría planteando jugar la Semifinal y una posible final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya que es una cancha con la que ya han llegado a acuerdos dentro de la institución y nunca han tenido problema.

Cabe mencionar que eso ya pasó con el equipo varonil y justamente hoy se disputó en este recinto el partido de leyendas de América vs Atlético de Madrid. Es por esto que la opción queda abierta para que se busque esta sede para lo próximos partidos que dispute el equipo, aunque la afición no está muy de acuerdo.

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Y es que cabe mencionar que a los abonados se les vendió todo para el Coloso de Santa Úrsula y estos dos duelos restantes no se podrían jugar ahí en caso de que lleguen a la final. De esta manera, algunos usuarios están mostrando su inconformidad en caso de que el equipo haga esto oficial y se den a conocer los movimientos al respecto.

En síntesis