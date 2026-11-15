Liga Femenil: Semifinales definidas para el Apertura 2026

Así quedaron las llaves de semifinales en la Liga Femenil con los resultados entre Rayadas y Pachuca, así como América y Toluca.

De manera oficial terminaron los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga Femenil donde ya conocemos a las cuatro semifinalistas que buscarán pasar a la final del torneo Apertura 2026. Los equipos clasificados a esta siguiente ronda son Pumas, Chivas, Rayadas y América, dejando en el camino a Tigres, FC Juárez, Pachuca y Toluca.

Publicidad

El día sábado se definió que las universitarias tras dar la campanada con un 7-3 global ante las Amazonas fueran las clasificadas. Más tarde el cuadro rojiblanco se midió ante las Bravas y con un marcador de 1-1 las dirigidas por Antonio Contreras lograron la clasificación a las semifinales debido a su mejor posición en la tabla.

Este domingo las de Monterrey se volvieron a imponer ante las Tuzas, cuando se esperaba que darían la sorpresa, por lo que las regias clasificaron con un global de 4-2. Finalmente, en el duelo de las Águilas vs las Diablas terminaron con un marcador de 6-0 y fueron las dirigidas por Ángel Villacampa quienes lograron la clasificación.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga Femenil?

De esta manera los duelos serán de la siguiente manera para las semifinales:

Chivas vs Rayadas (ida)

(ida) Pumas vs Club América (ida)

(ida) Rayadas vs Chivas (vuelta)

(vuelta) Club América vs Pumas (vuelta)

Publicidad

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

En esta ocasión hay que recordar que los horarios estarían saliendo a lo largo de la siguiente semana, pero debido a la Fecha FIFA no se jugarán hasta diciembre. Los duelos de ida serían entre el 9 y 10 de diciembre, mientras que las vueltas serían entre el 12 y 13 de diciembre, aunque faltaría que se hicieran oficiales por la misma Liga Femenil.

En síntesis