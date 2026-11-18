Para el americanismo, en estos tiempos, jugadores como Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones serían clave. Ambos fueron pieza fundamental en el primer título del Club América en el camino del tricampeonato, por lo que ahora en Selección Mexicana, el “Maguito” recordó esas viejas glorias a lado de “La Pantera” y volvieron a brillar en el campo.

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México necesitaba una victoria ante Jamaica para clasificar al Final Four de la Concacaf Nations League, por lo que Rafael Márquez analizó a su equipo en estos días y permitió a esta dupla volver a asociarse en el terreno de juego, algo que le funcionó para poder ganar el partido y conseguir su pase a las Semifinales de la competencia.

Fidalgo reconoce a Julián Quiñones

Fue así que al término del encuentro Álvaro Fidalgo fue muy autocrítico respecto a lo que le faltó a la escuadra para ser más contundente en sus jugadas, sin embargo, algo que recalcó fue esa explosividad que tiene Quiñones en la cancha, que le permitió asociarse muy bien con él, justo como lo hicieron hace algunos años en Coapa.

“Es uno de los jugadores, por no decirte, con el que mejor me entendí, siempre ya lo ves que pica al espacio como loco, como 20 veces por partido, habrá que aprovecharlo también eso, esa velocidad que tiene, lo bien que se desmarca hay que aprovecharlo mucho más y bueno, pues siempre me entendí bien con ‘Quiño’ y me alegro mucho del nivel en el que está, de todo lo que está consiguiendo, de todo lo que hizo en el Mundial; un gran amigo, una gran persona, un gran compañero para mí, así que habrá que aprovecharlo”. Álvaro Fidalgo

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Estas palabras elogian no sólo la buena mancuerna que pueden hacer ambos juntos en un equipo, sino el nivel especial que tiene Julián y que Álvaro puede detectar cuando están en el campo. Además, todo lo bueno que habla de él lo menciona con una sonrisa en el rostro, recordando aquellos momentos donde jugaron juntos en el Nido.

En síntesis