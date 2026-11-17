Con la Liguilla del Apertura 2026 en la vuelta de la esquina, el América todavía no tiene disponible a Brian Rodríguez.

Las Águilas del América ya tienen asegurado su boleto en la Liguilla del Apertura 2026, pero eso no significa que vayan a bajar las revoluciones. Teniendo como último sinodal de la fase regular a los Tigres este próximo sábado en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), se espera que Guillermo Almada mande al terreno de juego a sus mejores armas.

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Actualmente asentados en el subliderato general del campeonato con 30 puntos tras 16 jornadas, los azulcremas buscarán amarrar la mejor ubicación posible en la tabla de cara a los cruces de la Fiesta Grande. En la cima marcha Cruz Azul con 32 unidades, mientras que Chivas ocupa el tercer peldaño con 30, y Toluca y Atlas se ubican cuarto y quinto respectivamente con 27, por lo que el América puede tanto escalar al liderato como descender posiciones dependiendo de lo que ocurra frente a los felinos.

Brian Rodríguez, la baja sensible contra Tigres

Para este cierre de la fase regular, sin embargo, el principal foco rojo en el nido es Brian Rodríguez. El atacante uruguayo volvió a consolidarse como uno de los futbolistas más desequilibrantes del América, registrando a lo largo del Apertura 2026 una cosecha de cinco anotaciones y tres asistencias en once encuentros disputados.

De cara al choque ante los universitarios, el plantel azulcrema saltó a las canchas de entrenamiento en Coapa, sesión donde el ‘Rayito’ representó la ausencia más notoria sobre el césped. Mientras el grueso del grupo realizaba ejercicios con balón, el extremo charrúa trabajó por separado, permaneciendo en el gimnasio de las instalaciones.

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Rodríguez continúa en proceso de rehabilitación por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, dolencia que ya lo marginó de la Fecha FIFA de noviembre con la Selección de Uruguay. De este modo, al ser resguardado para la visita al Estadio Universitario, el compromiso en el Volcán marcará el tercer partido consecutivo que el ‘Rayito’ se pierde con la camiseta de las Águilas.

¿Estará Brian Rodríguez para la Liguilla?

A pesar de que el panorama luce prácticamente descartado para la última jornada frente a Tigres, el escenario resulta mucho más alentador con miras a la fase final. De acuerdo con información del reportero que cubre la fuente del América, Ismael González, la directiva y el cuerpo técnico confían en contar con Brian Rodríguez desde el arranque de la Liguilla del Apertura 2026, instancia programada para iniciar a finales de noviembre con los cuartos de final.

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En síntesis