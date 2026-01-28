Después de unos meses de adaptación que no fueron de lo más agradable, Diego Valdés comienza a gozar su experiencia en Argentina. El talentoso enganche supo trabajar en forma silenciosa, y al igual que lo hizo en México, ha arrancado a sumar adeptos a su atractivo estilo de juego. El tiempo puso todo en su lugar y en estos días ha reencausado su presente.

Publicidad

Publicidad

La primer etapa del ‘Mago’ en Vélez Sarsfield estuvo acompañada de una serie de lesiones y problemas físicos que lo marginaron de la acción. Esa inactividad había puesto en juicio su valor de parte de la afición azul y blanca, pero cuando empezaron a verlo en el campo, su opinión cambió. Su forma de desempeñarse con y sin balón generó un rápido encanto en todos los fanáticos.

En el inicio de este 2026, el volante chileno tuvo la posibilidad de fichar en Colo Colo, pero todo Vélez se lo impidió. El jugador estaba ansioso por tener más minutos y por ello le tentaba la chance de volver a su país. Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico del ‘Fortín’ le mostraron su confianza, y la afición también se manifeestó a su favor en las redes sociales.

Diego Valdés, fundamental para la victoria de Vélez [Foto: CAVS]

Publicidad

Publicidad

Bastó que pasen sólo unos días de ese interés del club trasandino, para que Diego Valdés juegue su mejor partido en la institución. En el triunfo 2-1 ante Talleres de este martes, el ‘Mago’ fue la gran figura del encuentro. Ingresó tras el entretiempo con el resultado en contra, y fue la principal carta de la remontada de Vélez en el compromiso de la Liga Argentina.

Si bien no salió en el marcador con anotación o asistencia, su sola presencia en la cancha modificó el trámite del juego. Ordenó al equipo, se hizo cargo de la creación y participió en la jugada del gol del triunfo. Los simpatizantes de Vélez Sarsfield quedaron atónitos con su presentación, donde se comenzó a ver a aquel crack que brilló en el Club América los años previos.

ver también Mientras Raphael Veiga gana menos de 1M en Palmeiras, el salario que podría cobrar en Club América

Además de hacerlo tendencia en las redes sociales por los elogios, Vélez ilustró su actuación con un video acompañado de una canción de Queen. “It’s a kind of magic”, posteó la cuenta oficial del equipo argentino en la red X, con las mejores jugadas y toques del ex futbolistas de las Águilas. De inmediato, el recorte tuvo cientos de interacciones de los hinchas, que quedaron fascinados.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mientras el América acecha a Raphael Veiga en busca de un creador de juego para suplir lo que nunca pudo reemplazar, Diego Valdés empieza a recuperar su ‘prime’. ¿Lo extrañarán en Ciudad de México? Está claro que por ahora no han podido conseguir un futbolista que le brinde lo que en su momento supo darle el ‘Mago’ al equipo de André Jardine.