La negociación entre el Club América y Palmeiras se ha convertido en una verdadera novela, que comienza a irritar a ambas partes ante la dilatación de la cuestión. Cuando se pensaba que la operación sería más sencilla y rápida, las conversaciones se han prolongado y Raphael Veiga continúa en Brasil, esperando…

Si bien en un principio había diálogo cordial entre los clubes, ambos se han mantenido firmes en sus posturas: América con su propuesta y Palmeiras con sus pretensiones. Así, las ‘Águilas’ le han pedido un ‘gesto’ al jugador, para intentar destrabar un pase que en estos momentos se encuentra vigente pero sin acuerdo entre partes.

El equipo mexicano ha querido que el futbolista pueda platicar e intentar ayudar a que el club brasileño ceda y cambie su posición, pero no encontró buena predisposición. Según César Luis Merlo, con fuentes de ambos lados, el futbolista decidió que no hará presión por su buena relación con la directiva y por su idolatría en Brasil. “No va a presionar, tendrá que darse un acuerdo natural entre clubes”, sostuvo el periodista.

Raphael Veiga espera por el acuerdo entre los clubes [Foto: Getty]

En esta misma línea, el reportero reveló que se está analizando cambiar la modalidad de la operación. En el inicio de las pláticas, iba a ser un préstamo con obligación de compra; no obstante, la exigencia de Palmeiras por más dinero líquido haría modificarlo. “Hubo charlas entre las directivas y los representantes para buscar el formato de negocio, puede ser una compra en vez de una cesión con obligación”, admitió CLM.

En el América imaginaban que el jugador podía hacer su parte y colaborar conversando con las autoridades de Palmeiras. Pero como Raphael Veiga no se quiere marchar en malos términos con su actual club, no tendrá intervención en la negociación del traspaso. Eso sí, mantiene el mismo deseo de llegar al ‘Nido’ en este mercado de fichajes de invierno, más allá de no entrometerse en las discusiones.

Mientras se continúa intentando llegar a un entendimiento con el América, Raphael Veiga no tuvo minutos en el debut de Palmeiras en el Brasileirao. Comenzó esta noche el campeonato en Brasil, y el mediocampista no fue ni el quinto cambio del entrenador Abel Ferreira. Una clara muestra de que, si los clubes acercan posturas, será refuerzo de las ‘Águilas’.

