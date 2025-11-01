Desde su regreso a su país a mitad de año, Lisandro Magallán ha vivido un sube y baja de emociones: finales ganadas, títulos conquistados, osototes cometidos y goles anotados han sido parte de su experiencia en Vélez Sarsfield. Sin embargo, lo que menos hubiese esperado era sufrir el tipo de lesión que le tocó padecer en las últimas horas jugando un partido.

Publicidad

Publicidad

Este sábado, el ex defensor y referente de Pumas UNAM ha sido víctima de un impacto casi fatal en la zona del ojo. Yendo a disputar un balón en el encuentro de turno ante Talleres de Córdoba, el zaguero sufrió un golpe de un rival de lleno en su rostro, que comprometió seriamente su visión y rápidamente tuvo que ser atendido por los médicos y sacado del campo.

El marcador central se retiró del terreno de juego casi en un estado de shock, por las circunstancias en que se dio el traumatismo y el sector de la cara donde chocó. Ante tal síntoma, Magallán fue trasladado en ambulancia a la guardia del hospital San Juan de Dios, ubicado cerca del estadio de Vélez, donde le hicieron una tomografía de cerebro y macizo facial.

La imagen de Lisandro Magallán, instantes antes del impacto [Foto: Vélez]

Publicidad

Publicidad

Tras los estudios a los que se sometió, los resultados indicaron que sufrió una fractura del arco cigomático en el pómulo del ojo izquierdo. Este diagnóstico, confirmado por el parte médico de Vélez Sarsfield, lo hizo quedar internado en la clínica durante toda la nocha, para seguir siendo evaluado por los doctores por lo delicado de su estado y de la lesión sufrida.

Afortunadamente, Lisandro Magallán no sufrió pérdida de consciencia y pronto pudo mejorar su visión, lo cual brindó tranquilidad al club y a sus seres queridos. Eso sí, el defensa ya sabe que no podrá volver a jugar hasta el 2026, pues la recuperación le demandará por lo menos dos meses, y todavía deben decidir si será o no sometido a cirugía, lo que le demandaría más tiempo.

ver también Lisandro Magallán, a corazón abierto: su salida de Pumas UNAM, la experiencia en Liga MX y una confesión de su vida en México

Para el argentino que llegó desde Pumas el mercado pasado se trata de una noticia desafortunada, ya que para su actual entrenador ha sido un titular indiscutido, cada vez que estuvo a disposición. Desde su arribo a Vélez ha disputado 17 partidos en total, donde marcó un gol y fue campeón dos veces: de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional. Ahora, tendrá que enfocarse en regresar lo más rápido posible.

Publicidad

Publicidad