¡Otra cara nueva para los Rayos! El Necaxa cerró hace instantes una contratación más que interesante en el mercado internacional: Agustín Almendra será su próximo refuerzo. Una comitiva del elenco rojiblanco viajó a Buenos Aires a cerrar la negociación y ya hay trato hecho para que el argentino llegue a Aguascalientes.

Agustín Almendra es un volante ofensivo de 25 años que viene de ser titular indiscutido en Racing, uno de los clubes más grandes de Argentina. El nacido en Solano fue parte de uno de los procesos más exitosos de ‘La Academia’, con varios títulos continentales en estos años. Y el mediocampista fue protagonista en cada uno de esos trofeos.

Formado futbolísticamente en el mítico Boca Juniors, luego había sido vendido a Racing, donde le dio otro salto de calidad a su carrera. Ahora, llegará a los ‘Rayos’ por medio de una transferencia definitiva. Necaxa comprará el 100% de la ficha de Agustín Almendra, quedándose así con la totalidad de sus derechos económicos para el futuro.

El DT de Racing quería retenerlo, pero Almendra se irá a Necaxa [Foto: Getty]

De acuerdo a lo revelado por Tomás Dávila, el periodista más reconocido del mundo Racing, la operación se hará en 2.5 millones de dólares. Se trata de una verdadera ganga para el Necaxa, considerando que se está haciendo de los servicios de una figura de un grande de Argentina. Además, firmará un contrato a cuatro años con los rojiblancos.

Las cifras finales mejoran todavía más al recordar que a mitad de año estuvo cerca de pasar a Vélez por 4 millones. El equipo donde juegan los ex Liga MX Diego Valdés y Claudio Baeza, había intentado ficharlo por esa suma importante, pero sin éxito. Seis meses después, Necaxa se quedará con Agustín Almendra por casi la mitad del dinero.

Con apenas siete años de carrera profesional, el flamante fichaje de los ‘Rayos’ ya ostenta ocho trofeos en sus vitrinas, entre ellos la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Además, jugó varias finales en la Liga Argentina y viene de disputar la semifinal de la Copa Libertadores de América. Un futbolista que sabe lo que es ganar y llegará a México con hambre de gloria.

Agustín Almendra suele jugar de interno pero puede hacerlo de pivote como contención. A lo largo de su paso por Racing, participó directamente en 14 goles de Racing en 102 partidos jugados, con 6 tantos y 8 asistencias en ese período. Previamente, había sumado 6 anotaciones y 4 pases-gol en 69 presentaciones en Boca Juniors.

Esta incorporación del Necaxa no hace más que anticipar la inminente venta de Agustín Palavecino. Almendra y ‘Pala’ son jugadores con características muy similares, al igual que Paradela en su momento. Por poco dinero, Necaxa los compra, luego los potencia y finalmente hace caja y sale ganando. Con el ahora ex-Racing, buscará mantener todo lo bueno que le dejó quien podría terminar en Cruz Azul o América.

