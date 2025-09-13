Cuando Independiente el último mercado pensó que salía ganando y que había hecho un negocio favorable con los Pumas de la UNAM, el tiempo le puso todo en su lugar y le sonrió a los ‘Universitarios’: el equipo argentino atraviesa una crisis como pocas veces le sucedió en su historia y la misma repercute en todos los ámbitos de la institución.

En este libro de pases que pasó, Pumas acordó la compra de Álvaro Angulo a cambio de Ignacio Pussetto y dinero, y en Argentina imaginaron no sólo que la pérdida del colombiano no cambiaría la ecuación sino que además podrían recuperar al delantero. Pero con el transcurso de los meses quedó en evidencia que ninguno de sus dos pronósticos se hizo realidad.

Tal fue la influencia del lateral izquierdo cuando estuvo en Independiente, que desde la salida del colombiano Independiente no ganó ningún partido: a partir de la partida de Angulo a fines de junio, el ‘Rojo’ acumula ¡10 encuentros sin conocer la victoria!, con cuatro empates y seis derrotas, siendo endeble defensivamente y prácticamente no marcando goles.

Es más, el dato es todavía más duro: la última victoria del club argentino se la dio el propio Angulo, que convirtió el tanto del triunfo por 2-1 ante Gimnasia de Mendoza el pasado 29 de junio, por Copa Argentina. Ese partido fue el último que disputó el colombiano en Independiente, antes de aceptar la propuesta de los Pumas de la UNAM para convertirse en refuerzo de los ‘Felinos’.

Durante su estadía en Independiente, Álvaro Angulo no sólo le dio solidez en la marca sino también un aporte importantísimo en ofensiva, convirtiendo goles y dando asistencias, aún pese a desenvolverse como lateral izquierdo. Pero no lo supieron valorar, y Pumas le ofreció un proyecto deportivo más seductor y un contrato mejor, y no le fue difícil arrebatárselo al equipo de Avellaneda, que sigue sufriendo las consecuencias de esa negligencia.

La crisis de Independiente se volvió total y absoluta: desde que perdió al colombiano, quedó eliminado de la Copa Argentina, quedó eliminado de la Copa Sudamericana por incidentes en su estadio, está último en la Liga Argentina, y esta tarde, luego de una derrota en condición de local ante Banfield, renunció su entrenador Julio Vaccari por los decepcionantes resultados del primer equipo.

Álvaro Angulo celebra su presente en Pumas UNAM [foto: Getty]

Los aficionados de Independiente recordaron a Álvaro Angulo:

