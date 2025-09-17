Charli González puede ser considerado en el mundo del futbol como un verdadero “correcaminos”, por la cantidad de camisetas que ha vestido en su carrera. De hecho, en la Liga MX ha jugado para ¡4 equipos en 7 años!, ciclos en los cuales se han generado opiniones cruzadas sobre sus cualidades según la afición y el club en cuestión.

Actualmente, el ‘Cocoliso’está desempeñándose en la Liga Profesional de Argentina, donde fichó para el Newell’s Old Boys, popular equipo de la ciudad de Rosario y de gran tradición en aquel país. Es su primer experiencia en ese territorio pero no la única en Sudamérica, continente donde estuvo mucho tiempo jugando en Chile.

En este sentido, en las últimas horas, Carlos González fue tendencia en el futbol argentino luego de haber convertido un verdadero golazo por la Copa Argentina: el atacante paraguayo de 32 años marcó para Newell’s ante Belgrano un bonito tanto de media distancia, aunque no le alcanzó a su equipo, que perdió y quedó eliminado en cuartos de final.

El delantero del conjunto rojinegro combinó con otro ex Liga MX, Darío Benedetto (pasado en Xolos, América y Querétaro), que lo asistió con calidad, para que ‘Cocoliso’ ensaye una estética pirueta en el aire y venza la resistencia del portero de Belgrano y anote el 1-0 de Newell’s, para el delirio de la afición del elenco rosarino.

En el futbol mexicano, Charli González dejó un recuerdo en instituciones importantes como Necaxa (13 goles en 36 partidos), Tigres UANL (7 goles en 39 encuentros) y Xolos de Tijuana (16 goles en 46 compromisos), aunque su mejor performance fue en Pumas UNAM (34 goles en 92 juegos), donde logró un promedio mayor a un tanto cada tres presentaciones.

Hasta la actualidad, quizás por las pobres actuaciones de los siguientes centrodelanteros que llegaron al club, varios aficionados de los ‘Universitarios’ extrañan al paraguayo, que tuvo un correcto paso por el equipo de CU. Más allá de la huella que dejó en la UNAM, Pumas también fue el club donde mejor le fue a Carlos González y del cual guarda mucho cariño en su corazón. ¿Volverá en un futuro?

‘Cocoliso’ González, en su tiempo en los Pumas [Foto: Getty]