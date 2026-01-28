Tras la salida de Diego Valdés, al América le costó encontrar ese futbolista que haga jugar al equipo y lleve las riendas del funcionamiento colectivo. Álvaro Fidalgo sólo mostró que necesitaba un acompañante, y el resto no supo asistirlo en esa creación de juego. Y eso se hizo notar en los frustrantes resultados de las pasadas dos campañas.

Por ese motivo, el cuadro azulcrema está trabajando en el fichaje de Raphael Veiga, uno de los mejores volantes ofensivos del continente. Es uno de los ‘cerebros’ del Palmeiras, vigente subcampeón de América y multicampeón de Copa Libertadores en los últimos años. Las ‘Águilas’ apuestan por un nombre fuerte para dar un salto de calidad.

En tanto que las directivas de América y Palmeiras negocian, una estrella del conjunto brasileño se ha proclamado al respecto. Veiga es uno de los jugadores más queridos dentro de la plantilla del ‘Verdao’, y por supuesto nadie en el equipo quiere que se marche. Aún así, han confirmado la posibilidad y manifestado sobre la chance existente.

El testimonio fue de Andreas Pereira, ex futbolista de Manchester United y Fulham de la Premier League, quien fue consultado por la situación del mediocentro. Tras el partido de este miércoles por el Brasileirao, donde Veiga no ingresó, su compañero expresó sus sensaciones sobre el futuro del apuntado por América.

Veiga y Pereira, compinches dentro y fuera de la cancha.

“Desde el momento en que llegué, me ha ayudado mucho en mi día a día, siempre me habla y me dice qué debo y no hacer; le estoy muy agradecido por eso y por poder llamarlo ‘amigo'”, admitió emocionado Andreas Pereira. En su corto período juntos, ya que uno lleva poco tiempo en el equipo y el otro muchos años, se han vuelto muy buenos socios, dentro y fuera del campo.

Sobre la chance de irse al América de México, Pereira ratificó que esa chance es real y dio su más sincera opinión en torno a la posible partida de su amigo. “Sabemos lo bueno que es en el club, su trayectoria con el Palmeiras y su importancia para nuestro grupo. Quiero que sea feliz, yo apoyaré lo que decida, ya sea irse o quedarse con nosotros, lo apoyo. Obvio que me encantaría que se quedara, pero… bueno, ya veremos qué pasa en el futuro“, afirmó el ex Premier League.

