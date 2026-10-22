David Faitelson compara el América de Almada con el de Beenhakeer: “La diferencia será…”

Tras otra goleada, en este caso contra el Atlas, el periodista de TUDN comparó a las Águilas de Guillermo Almada con el legendario equipo de "futbol total" de Leo Beenhakeer.

Las Águilas del América volvieron a afianzar su candidatura al campeonato de la forma más contundente posible. El conjunto dirigido por Guillermo Almada aplastó al Atlas en calidad de visitante sobre la cancha del Estadio Jalisco con una victoria categórica de 5-2, firmando una exhibición de futbol de alto calibre en el sector ofensivo azulcrema.

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Más allá de que los Zorros hayan mantenido una mayor posesión del balón y generado un acumulado de 24 disparos a lo largo del cotejo, la contundencia y jerarquía con la que el América gestó sus anotaciones resultó muy superior, reflejándose esa marcada distancia sobre el terreno de juego.

El resultado catapultó al cuadro de Coapa a la cima de la clasificación general con 27 unidades cosechadas en 12 compromisos, registrando además la cuota goleadora más alta del certamen con 32 dianas, registro sobresaliente considerando que aún tienen un partido pendiente. Sumado al triunfo del fin de semana previo ante el Club León (5-3), la ofensiva suma 10 anotaciones en apenas dos apariciones, desplegando un nivel que ha detonado comparaciones en el entorno deportivo.

Faitelson y la comparación con el América de Beenhakeer

Una de las apreciaciones más comentadas en la conversación pública fue la del reconocido periodista David Faitelson, quien tras la exhibición goleadora de las Águilas no dudó en trazar un paralelismo entre aquel América de futbol total comandado por Leo Beenhakker y la plantilla actual: “¿El América de Beenhakker? ¿El América de Almada?“, escribió en su cuenta oficial de X.

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¿El América de Beenhakeer?

¿El América de Almada?

La diferencia será el titulo…

El del holandés no ganó nada. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 22, 2026

Dando continuidad a su reflexión, el comunicador enfatizó que la distancia fundamental que puede marcar el estratega uruguayo radicará en levantar un trofeo de liga para la institución: “La diferencia será el título… El del holandés no ganó nada”, concluyó Faitelson en su mensaje.

Durante su primera etapa al frente del club en la temporada 1994-1995, Leo Beenhakker transformó al América en una auténtica maquinaria ofensiva. En aquel torneo, las Águilas cosecharon 78 anotaciones en 31 partidos, promediando 2.51 tantos por encuentro y estableciendo una marca histórica de poderío ofensivo previo a su abrupta salida del banquillo.

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Con 32 goles anotados en apenas 12 presentaciones dentro del Apertura 2026, el América de Guillermo Almada registra una media de 2.7 goles por partido, cifra que supera el registro impuesto en la era del técnico neerlandés. De sostener este ritmo avasallador, más allá de los desajustes defensivos que inquietan al timonel charrúa, las Águilas estarían perfilando un torneo para la posteridad con base en anotaciones.

En síntesis