El Club América vive un presente idílico en el Apertura 2026, con triunfos categóricos que ratifican su condición de firme candidato al título. El cuadro azulcrema firmó diez goles a favor en apenas dos presentaciones consecutivas fuera de casa, un registro arrollador que llena de entusiasmo a la afición en la previa de dos compromisos clave en condición de local.

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Detrás de este rendimiento brillante existe un factor fundamental que el propio técnico uruguayo se encargó de poner sobre la mesa. La contundencia ofensiva del plantel responde de manera directa a la intensidad diaria impuesta en Coapa, donde la máxima exigencia en los entrenamientos se traduce en resultados inmediatos durante los noventa minutos de cada fin de semana.

La clave de América: el trabajo

Durante la última rueda de prensa, el director técnico explicó la filosofía de trabajo que guía a su vestuario en esta racha positiva: “Trabajo, no hay otra clave, como les digo a ellos, si quiero jugar a cien, tengo que entrenar a cien. Si quiero jugar a cien y entreno a 20, eso es imposible que suceda. Somos bastante exigentes en los entrenamientos con ellos y se los hacemos sonar para que se den cuenta de los beneficios que tiene en el juego y ahí está un poco la clave, el trabajo y el sacrificio que han mostrado“.

Guillermo Almada se mostró conforme tras el triunfo ante Atlas. (GETTY IMAGES)

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Además de ostentar el invicto en su recinto en lo que va del torneo, América persigue un hito histórico en el balompié nacional. Con 32 anotaciones en su haber y cinco jornadas por disputar en la fase regular, la ofensiva americanista busca superar la marca de 38 tantos conseguida durante el Clausura 2022.

La mentalidad del plantel se alinea por completo con las demandas del cuerpo técnico uruguayo para sostener este nivel superlativo. América no da tregua a sus rivales y encara el tramo decisivo del certamen con la meta clara de asegurar el liderato general a fuerza de goles y rendimiento colectivo.

En síntesis

El Club América marcó diez goles a favor en dos partidos consecutivos como visitante.

marcó diez goles a favor en dos partidos consecutivos como visitante. El entrenador uruguayo atribuyó el éxito ofensivo a la alta intensidad de los entrenamientos.

atribuyó el éxito ofensivo a la alta intensidad de los entrenamientos. El Club América suma 32 anotaciones y busca superar la marca de 38 goles.