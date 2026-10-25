Entérate de qué modo seguir la transmisión del compromiso que se juega en el Estadio Azteca.

El América, líder indiscutido del corriente Apertura 2026, buscará esta tarde extender su ventaja como el dominador máximo de la tabla de posiciones del torneo. Para ello, intentarán regalarle otra alegría a su público cuando retorne al Estadio Azteca para enfrentar a Pachuca, uno de los peores equipos de este campeonato.

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¿A qué hora juegan América vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El juego Club América vs. Pachuca se celebrará HOY domingo 25 de octubre, en el Estadio Azteca, por el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. El enfrentamiento de Liga MX en la capital está estipulado por las autoridades para tener su puntapié inicial desde las 19.05 horas del Centro de México.

¿Dónde ver América vs. Pachuca por TV en México?

El juego Club América vs. Pachuca contará con la transmisión por televisión para todo el territorio mexicano, exclusivamente, de las pantallas de Canal 5 y TUDN. Sólo una señal de televisión abierta gratuita y una señal de televisión de cable paga pasarán en vivo y en directo este partido del Apertura 2026.

¿Dónde ver América vs. Pachuca por streaming online en México?

El juego Club América vs. Pachuca se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo el país en forma online, de manera gratuita, a través del multimedio Layvtime. Además, el encuentro también se podrá seguir vía streaming a lo largo y ancho del suelo nacional, por la plataforma paga de ViX Premium.