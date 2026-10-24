Se confirmó la primera baja del Club América para el Clausura 2027 de la Liga MX

Tres meses antes, las 'Águilas' ya saben cuál será su primera salida de cara a la siguiente temporada.

Mientras disfruta su actualidad en el campeonato, el América comenzó a resolver algunas situaciones de cara al futuro, siempre mirando a largo plazo. En esta ocasión, se confirmó la primera baja para el Clausura 2027, en pleno desarrollo de este segundo semestre del 2026. Noticias importantes de mercado que sacuden en Coapa.

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En las últimas horas, la señal de ESPN reveló que a fin de año las ‘Águilas’ se desprenderán de uno de los salarios más altos que tiene el equipo en la actualidad. Uno de los nombres pesados de la plantilla azulcrema pondrá un cierre a su estadía en el club más grande de la Liga MX de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo a la fuente en cuestión, Raphael Veiga no continuará en la institución el año próximo. Después de muchas idas y vueltas en torno a las conversaciones por su continuidad, finalmente se supo que el brasileño no seguirá en América. El enganche se despedirá oficialmente una vez concluido el Apertura 2026.

Si bien en Coapa se venían pensando si negociar o no la compra de un porcentaje de la ficha del volante, un incidente detonó la posibilidad. La decisión del jugador de operarse acabó por sentenciar su salida. Rapha Veiga se lesionó en una de las últimas prácticas del América y quedó marginado para lo que queda del año.

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El brasileño sufrió una luxación en el hombro izquierdo dentro de un entrenamiento del primer equipo, diagnóstico confirmado a través de estudios médicos. A raíz de ello, el futbolista tendrá una recuperación extensa que le impedirá competir con el Club América en busca del título de Liga MX de esta temporada.

Fin de ciclo para Veiga en América [Foto: Getty]

Luego de una plática entre la directiva, el cuerpo médico y el entorno del futbolista, se determinó que Veiga haga la rehabilitación en Brasil. Allí, será tratado por los especialistas del Palmeiras, el club dueño de su ficha y donde tiene contrato más allá de diciembre. La cesión en América acaba a fin de año y no se renovará.

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De esta manera, el futbolista no regresará a Coapa a corto plazo, ya que hasta que se encuentre bien se quedará en Sao Paulo siguiendo las indiciaciones médicas. Existe la chance de que vuelva a México a despedirse de sus compañeros del América, pero lo cierto es que ya no jugará para ellos en el Clausura 2027.