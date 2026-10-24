Geyse despega en la tabla de goleo rumbo al título

Este sábado uno de los partidos más esperados era el Atlético de San Luis vs América Femenil. Y es que las Águilas llegaban como líderes de la tabla, mientras que las potosinas eran el tercero de ese mismo Grupo B. Pero lo que más llamaba la atención era que Geyse Ferreira y Enyerliannys Higuera se peleaban el liderato de goleo.

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Las delanteras llegaban como las más altas en la pelea por el título a falta de dos fechas para terminar el torneo regular. La jugadora azulcrema tenía 17 anotaciones, mientras que la futbolista de San Luis lo hacía con 14 tantos. La diferencia para este partido podría hacer un cambio, pero lamentablemente Higuera no pudo hacerse presente en el marcador.

Geyse más cerca del campeonato de goleo

El resultado terminó con un 0-7 a favor de las visitantes, donde la brasileña se impuso con tres anotaciones. En 12 enfrentamientos, la delantera de las Águilas ya suma 20 dianas y se pone a 6 de su mayor rival que era la venezolana. Aunque el torneo aún no acaba, este duelo fue un parámetro para que Geyse se levantara en el liderato.

Para cerrar el Apertura 2026, a las Águilas le quedan los partidos ante Atlante y Chivas; donde Ferreira podría adelantarse mucho más, sobre todo frente a las azulgranas. Y a las potosinas les quedan los duelos de León y Pumas, donde pese a no ser rivales de peso para ellas, se ve poco probable que Higuera consiga más de seis anotaciones.

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Los goles de Geyse Ferreira

Santos (1 gol)

Cruz Azul (2 goles)

Puebla (1 gol)

Necaxa (4 goles)

Tijuana (1 gol)

Pumas (2 goles)

Tigres (1 gol)

Atlas (1 gol)

León (2 goles)

Rayadas (1 gol)

Pachuca (1 gol)

Atlético San Luis (3 goles)

Los goles de Enyerliannys Higuera

Toluca (1 gol)

Tijuana (1 gol)

Chivas (1 gol)

Puebla (2 goles)

Atlas (2 goles)

Necaxa (1 gol)

Santos (2 goles)

Pachuca (2 goles)

Querétaro (1 gol)

FC Juárez (1 gol)

En síntesis

América Femenil goleó 0-7 al Atlético de San Luis como equipo visitante.

goleó 0-7 al como equipo visitante. Geyse Ferreira marcó un triplete y llegó a 20 goles en el torneo.

marcó un triplete y llegó a en el torneo. Enyerliannys Higuera no logró anotar y se mantuvo con 14 tantos registrados.