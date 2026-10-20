¿Qué consecuencias tendría la segunda lesión consecutiva de Karen Luna?

Lamentablemente para el Club América Femenil llegó la noticia que menos esperaban y es que después de que Karen Luna saliera con una lesión en la rodilla tras el partido ante Pachuca en el Estadio Azteca, este martes se dio a conocer de manera oficial el reporte médico de la futbolista y el resultado de sus estudios no fue el mejor.

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¿Qué le pasó a Karen Luna?

De acuerdo con lo mencionado en le comunicado, “Moon” estaría sometiéndose en los próximos días a una cirugía de Ligamento Cruzado Anterior en la rodilla derecha. De esta manera, la defensora de las Águilas estaría perdiéndose lo que queda del torneo, perdiendo a una de las piezas más importantes para el cuadro de Ángel Villacampa.

“Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución.” Club América Femenil

La mala noticia es que esta es la segunda cirugía que tiene en poco menos de dos años y en la misma rodilla derecha. En esa ocasión Luna tardó cerca de 11 meses en volver a las canchas después de la operación, siendo apenas en abril cuando estaba empezando a retomar el ritmo y ahora que estaba en su mejor momento llegó esta situación.

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¿Qué consecuencias podría tener una segunda cirugía de LCA en Karen Luna?

De acuerdo con médicos especializados en este tema las mujeres tienen 3 o hasta 4 veces más posibilidades de tener una LCA, pero el hecho de que sea en tan poco tiempo puede crear algunas consecuencias que tienen que ver con el tratamiento y muchas veces con la respuesta que tenga el cuerpo hacia dicha rehabilitación.

Dos cirugías continuas podrían provocar atrofia muscular especialmente en cuádriceps e isquiotibiales, debido a que el cuerpo no termina de recuperar la fuerza necesaria. Cada operación daña la articulación, esto aumenta el riesgo de sufrir artrosis o problemas condrales crónicos a edad temprana. La operación incluso puede presentar cierta complejidad en los injertos por ser en la misma zona.

Dentro del terreno de juego puede presentar una pérdida de condiciones debido al tiempo de inactividad. Tras una segunda cirugía el porcentaje de que recupere su nivel al 60 u 80% para su retorno disminuye tras esta reconstrucción consecutiva. El trabajo psicológico tendrá más impacto, ya que el miedo a la lesión de nueva cuenta puede frenar inconscientemente.

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En síntesis