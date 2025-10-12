Recientemente las lesiones en el futbol de Sudamérica han sido más frecuentes, por lo que la Conmebol realizó y compartió un estudio recabado desde 2022 a 2024 en donde determinó cuáles son las que más sufren los jugadores en torneos masculinos durante este lapso de tiempo y este domingo el presidente de la Comisión Médica de la organización, Osvaldo Pangrazio, mostró los resultados.

Conmociones cerebrales a la alza en Conmebol

Para sacar las conclusiones de estos casos se recopilaron datos de las lesiones ocurridas en 930 partidos en donde se registraron 5 mil 928 jugadores de entre 15 y 44 años, arrojando que no sólo las lesiones son un tema, sino ahora también se tiene que plantear un trabajo más estratégico en el caso de conmociones cerebrales.

Los resultados arrojaron que hubo 27 conmociones que requirieron el ingreso del cuerpo médico y salida del jugador del terreno de juego. Los datos confirman que un 37.04% se dieron entre el minuto 21 y el 45, pero que además el 60% de los afectados fueron especialmente futbolistas que estaban jugando como visitantes. Al final se produjeron 2.6 contusiones por cada mil horas de juego.

Ante estas cifras se reveló que el Protocolo de Reconocimiento Rápido de Conmociones de la Conmebol establece que todos los médicos de los clubes están obligados a rellenar un formulario antes de cada partido aún cuando no haya ocurrido un caso, esto con la idea de facilitar el tema de procesos ante un caso así.

Las lesiones más comunes en jugadores

Ahora bien, dentro de los duelos de Copa Libertadores y Sudamericana en este lapso de tiempo hay lesiones que fueron las que más se dieron entre los jugadores; 121 casos de contracturas musculares; 45 desgarros musculares; 38 esguinces de tobillo; 23 conmociones cerebrales leves y 23 esguinces de rodilla con afectación del ligamento colateral medial; siendo estas las más frecuentes.

Finalmente también se realizó otro estudio sobre incidencias y patrones de lesiones registradas en Conmebol y UEFA durante los partidos y entrenamientos de la Copa América y Eurocopa del 2024 donde se registraron 85 lesiones; es decir, cuatro por cada mil horas. En Sudamérica de de 4.2 por cada mil horas, mientras que en Europa 3.9; la gravedad de las lesiones en esta última fue mayor al registrar jugadores que tardaron más tiempo en superar su molestia.

