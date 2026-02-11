¡Las Águilas hicieron la tarea! En un juego con poco para destacar, el Club América sostuvo la ventaja de la ida y clasificó a octavos de final de la Concachampions 2026. El cuadro azulcrema no tuvo su noche más lúcida, pero le alcanzó para cumplir el objetivo, pasar de ronda y continuar compitiendo en el plano internacional.

Este miércoles, el conjunto capitalino igualó 0-0 con CD Olimpia de Honduras en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la vuelta de la primera ronda del torneo de Concacaf. El América tuvo las ocasiones de peligro más claras en el partido, pero no tuvo contundencia y eficacia, por lo que no pudo romper el marcador y todo terminó empatado.

Como en el primer cruce de la serie las ‘Águilas’ habían ganado, avanzaron por un triunfo global de 2-1, resultado conseguido en ese partido de ida. De este modo, los dirigidos por André Jardine dejaron en el camino a Olimpia y ahora van por un nuevo contendiente. El camino del cuadro mexicano los enfrenta a otra prueba de dificultad.

El próximo rival del Club América en la Concachampions 2026 saldrá del ganador de Philadelphia Union o Defense Force. El primero es un equipo estadounidense que juega en la Major League Soccer, y el segundo, un club de Trinidad y Tobago que disputa la TT Premier Football League. Por calidad de plantilla, el de la MLS sería un oponente mucho más duro que los centroamericanos.

No obstante, tendrán que ser pacientes en Coapa: no conocerán a su contrincante hasta el 26 de febrero. Esa será la fecha en que Philadelphia Union y Defense Force jugarán la revancha de la primera ronda; de hecho, ni siquiera han jugado la ida (18 de febrero). Luego, tendrán solo dos semanas para preparar la serie de octavos, estudiando a su rival correspondiente.

El conjunto de André Jardine disputará los octavos de final de la Concacaf Champions Cup en el mes de marzo. El partido de ida de la serie se llevará a cabo entre el 10 y 12 de marzo como visitante, mientras que el encuentro de vuelta se jugará entre el 17 y 19 de marzo de local. En ese lapso, el Club América buscará conseguir su boleto a los cuartos de final de la competencia continental.

