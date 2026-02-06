Esta ventana de invierno ha sido ciertamente un mercado inusual para el Club América, donde perdió piezas importantes y no pudo reforzarse del todo como imaginaba. Las Águilas incorporaron, como se dice criollamente, ‘lo justo y necesario’, lo cual ha fastidiado a un afición muy exigente, acorde al club más ganador de México.

Hasta el momento, el conjunto azulcrema sólo ha realizado dos fichajes rutilantes: Raphael Veiga y Rodrigo Dourado. Por el primero, un talentosísimo enganche proveniente del Palmeiras, realizó un desembolso millonario. Por el segundo, un cumplidor mediocentro del Atlético San Luis, gastó un poco menos. Para los fanáticos, faltaron refuerzos en cantidad y calidad.

Al mismo tiempo, el más campeón del futbol mexicano ha tenido cuatro bajas de nombres fuertes: Fidalgo, Saint-Maximin, Aguirre y Lichnovsky. Todos casos diferentes y que merecen un análisis exhaustivo, pero que en el balance global representan menos variantes para el entrenador. La realidad marca que André Jardine hoy tiene menos que antes del inicio de este libro de pases.

Allan Saint-Maximin, una de las pérdidas más sensibles del mercado [Foto: Getty]

Ante tales circunstancias, los simpatizantes se hicieron oír en redes sociales y en el estadio durante los partidos, exigiendo más y mejores contrataciones. Sin embargo, la directiva está dispuesta a hacer oídos sordos a los reclamos si lo considera necesario. Queda poco tiempo para incorporar futbolistas, y en la institución no se toman a la ligera las escasas horas que restan para realizar fichajes extras.

En las últimas horas, Emilio Azcárraga, presidente del Club América, platicó públicamente y le quitó importancia al contrarreloj para la expiración del libro. El mandamás de las ‘Águilas’, incluso, insinúo que podrían retirarse del mercado sin otras caras nuevas. El dirigente se mostró convencido de su posición y dio su argumento en conferencia de prensa.

“El mercado cierra el lunes a las 12 de la noche, así que todavía tenemos cuánto, ¿cuatro días? No estamos contratando por contratar, yo creo que hay que entender el funcionamiento que Jardiné quiere que sea, y de eso encontrar las posiciones ideales que hay que reforzar. Ellos hacen unas canchitas donde ponen los nombres de los que están, de la gente que viene de fuerzas básicas, entonces están revisando esas canchitas para ver ‘si hay una oportunidad de traer a no sé quién’ pues ver si cabe o no en el plantel. Ojalá llegue algo, pero si no, el plantel que tenemos es super competitivo. Y otra vez, al final esto es el América y el América está para construir y hacer muchas cosas. Nos gusta sufrir, nos gusta remontar, las victorias no saben igual si ganamos 5-0 entonces pues, también es parte de eso”, se explayó Azcárraga en conversación con los medios, explicando el estado de la ventana de transferencias del América.

Por el momento, no se han filtrado nuevos nombres ni negociaciones de las cuales esté participando el América, aunque está a las claras que le faltan variantes. El público azulcrema transmitió su impaciencia y aguarda por algún movimiento ‘tapado’ que tenga la directiva americanista bajo la manga. Lo cierto es que, en caso de darse, sólo quedaría llegar como máximo un refuerzo más en este invierno. Luego, Jardine tendrá que exprimir lo más que pueda el plantel que le quede e intentar llevarlo de vuelta a la gloria.