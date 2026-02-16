¿Alejandro Zendejas estará listo para el Puebla vs América?

El pasado 14 de febrero Alejandro Zendejas no estuvo disponible para el juego del Club América en la casa de Chivas, porque el futbolista habría sentido molestias y no quisieron arriesgarlo. Sin embargo, el futbolista estuvo compartiendo su cita de ese día con la exfutbolista de las Águilas, Sabrina Enciso, por lo que algunos dudaron de su lesión.

Aún con ello, lo que más preocupaba era cómo se veía el equipo con su ausencia, ya que lo que aporta desde su banda y el apoyo de Brian Rodríguez el conjunto se ve más ofensivo que sin él. Es por ello que ante esto, una de las incógnitas es saber si estará disponible para el duelo ante Puebla del próximo viernes, ya que no se puede perder ante ese rival.

Regresó a los entrenamientos

De acuerdo con lo publicado en un video el día de hoy por el mismo equipo azulcrema, se puede ver a Zendejas entrenando al parejo con sus compañeros, por lo que algunos aficionados cuestionaron que tan rápido el futbolista estuviera listo. Esto sin duda, más allá de lo que mencionan es una buena noticia de cara para el siguiente duelo.

El tema aquí es que diversas fuentes dieron a conocer que aunque está regresando aún se tiene qué evaluar cómo le está yendo en los entrenamientos, ya que su ausencia en el Clásico Nacional se determinó unos días antes. Es por esta razón que ahora se tendrán que esperar para poder conocer si estará para el partido que viene.

Precaución con Zendejas

También hay que cuidar al futbolista, ya que aunque se encuentre recuperado recordemos que la cancha del Estadio Cuauhtémoc no está en las mejores condiciones y han ocurrido algunas lesiones. Es por ello que se debe tomar en cuenta esto también para evitar que lo pierdan para duelos con mayor intensidad más adelante.

