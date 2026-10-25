El delantero estadounidense es la sorpresiva baja del cuadro azulcrema para el cruce de esta tarde.

Guillermo Almada dio a conocer en la charla táctica la formación con la que el América se medirá ante el Pachuca este domingo en el Estadio Azteca. Mientras miles de fanáticos ingresan al recinto, los jugadores tienen el equipo que saltará a la cancha hoy en la capital. El superlíder apunta a dejar otros tres puntos más en casa.

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Entre los elegidos del cuerpo técnico para el desafío de esta tarde, aparece una sorpresa inesperada: Alejandro Zendejas no aparece ni siquiera en la banca. El atacante estadounidense no firmó planilla y quedó fuera de la convocatoria de las Águilas para buscar otro triunfo en esta Liga MX. No sumará minutos en el Banorte.

La decisión del entrenador del América no tiene que ver con una motivación estratégica ni con el plan de partido para vencer al Pachuca. Alejandro Zendejas no pudo dejar atrás algunas molestias en el aductor que sufrió en los últimos días y de las que se esperaba se recuperara. Así, el ‘Profe’ optó por no arriesgar a su jugador.

América no tendrá disponible a Zendejas [Foto: Getty]

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Ante la ausencia de Alejandro Zendejas, Guillermo Almada incluyó al colombiano Oscar Perea entre los titulares para acompañar a Brian Rodríguez y Carlos Álvarez. Además, Miguel Borja sale del once inicial para dejarle su lugar a Henry Martin, que retorna a la formación y será el capitán del América esta tarde ante Tuzos.

La falta de ‘Alex’ es una pérdida sensible ya que venía de convertir en el partido pasado, donde anotó un gol en la paliza azulcrema sobre Atlas en el Jalisco. Aún no está garantizada la presencia de Zendejas en el siguiente compromiso de las Águilas, pero no se trataría de una lesión grave. Sus compañeros buscarán hacer olvidar su ausencia.

Con la baja de Alejandro Zendejas, esta es la alineación confirmada del América para recibir al Pachuca por la jornada 14 del Apertura 2026 en el Estadio Azteca: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano; Israel Reyes, Érick Sánchez; Oscar Perea, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez; Henry Martín.