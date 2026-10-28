¿Por qué no juega Alex Zendejas en el América vs Xolos por el Apertura 2026 de la Liga MX?

En un partido clave para alcanzar la clasificación a la liguilla, el América no podrá contar con Alex Zendejas en sus filas.

El América estará recibiendo a los Xolos de Tijuana este miércoles 28 de octubre a las 21:00 hora del Centro de México por el duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. Para el duelo que en su momento fue pospuesto y hoy se estará realizando, Alejandro Zendejas será una de las ausencias más preocupantes para los locales.

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Alex Zendejas no formará parte de la convocatoria frente a la escuadra fronteriza debido a complicaciones físicas. El atacante mexicoestadounidense viene arrastrando una molestia en el aductor desde el choque de la semana anterior ante el Atlas, razón por la cual el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada determinó no arriesgarlo y dejarlo fuera inclusive de la banca de suplentes.

Zendejas abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor al minuto 68 frente a los Zorros en el Estadio Jalisco, cediendo su lugar al colombiano Óscar Perea. Con la molestia muscular todavía presente y con miras a la Fiesta Grande, el cuerpo médico azulcrema prefirió no exponer al futbolista a una recaída sobre la grama del Estadio Azteca.

El extremo ya se ausentó en el tropiezo 1-2 frente al Pachuca del pasado fin de semana. En aquel compromiso, Perea asumió la titularidad por el carril derecho con Brian Rodríguez proyectado por la banda izquierda, en un planteamiento donde las Águilas generaron un caudal importante de aproximaciones, pero carecieron de contundencia para reflejarlo en el marcador.

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Cabe recordar que un problema en la rodilla ya había marginado a Zendejas durante las primeras seis fechas del presente certamen. Entre las jornadas 9 y 13 del Apertura 2026, lapso en el que el volante recuperó su lugar en el cuadro estelar, el América hilvanó una racha invicta que apenas frenaron los Tuzos; ahora, sin el seleccionado de las barras y las estrellas en el campo, el cuadro de Coapa buscará sumar de a tres para afianzarse en el liderato en solitario.

En síntesis