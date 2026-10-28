¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de América vs. Xolos por el Apertura 2026 de la Liga MX

América y Xolos se enfrentan por el partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde las 21:00 hs.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la actividad del Torneo Apertura 2026 con un compromiso pendiente clave correspondiente a la Jornada 7. Las Águilas del América reciben a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Banorte de la Ciudad de México a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto azulcrema llega posicionado en la parte alta del campeonato, con la consigna de sumar tres puntos vitales en condición de local para afianzarse en la pelea por el liderato general. Tras un calendario cargado de encuentros y dosificaciones en el plantel, los dirigidos por el cuerpo técnico buscarán imponer su ritmo desde los primeros compases del juego, apoyados en la profundidad de sus bandas y la contundencia en los metros finales para superar el cerrojo rival.

Por su parte, el cuadro fronterizo de Tijuana visita la capital mexicana con la firme intención de rescatar unidades en patio ajeno. Los Xolos llegan situados en la zona media de la clasificación y buscarán mostrar una versión ordenada en la última línea, apostando a las transiciones rápidas y al contragolpe para sorprender a la zaga americanista.

La alineación de América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Cristian Borja

Ramón Juárez

Santiago Ramos Mingo

Alan Cervantes

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Óscar Perea

Isaías Violante

Miguel Borja

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La alineación de Xolos

José Antonio Rodríguez

Román Árciga

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Jesús Vega

Adonis Preciado

Iván Tona

Ignacio Rivero

Francisco González

Mourad El Ghezouani

En sintesis