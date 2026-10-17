¿Por qué no juega Miguel Borja hoy?

Este sábado se disputa el Club América vs León, en un partido que tendrán que jugar como visitantes. Si eso ya pone en desventaja a las Águilas, hay que mencionar que los de Javier Gandolfi están a tres puntos de empatarlos, por lo que este duelo es de suma importancia. Lo peor, es que Guillermo Almada lo jugará sin Miguel Borja.

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¿Por qué no juega Miguel Borja?

El jugador colombiano ha sido uno de sus jugadores clave, en su llegada consiguió anotaciones que le dieron la confianza con el estratega, pero lamentablemente en el partido anterior ante Rayados, el delantero de las Águilas consiguió una tarjeta roja por una dura entrada sobre Carlos Salcedo, que terminó con su expulsión.

De esta manera, la suspensión que dictaminó la Comisión Disciplinaria fue que no disputara este encuentro. Ante ello, Almada no podrá contemplarlo esta tarde noche para el duelo en el Nou Camp. Ante esta decisión, el cuadro tendrá que salir con Henry Martín, para poder cubrir la baja de este elemento esperando que el capitán sea determinante.

Estas acciones de Borja podrían ser recurrentes, si bien se ha hecho presente en los marcadores y demás, la realidad es que en los partidos donde el cuadro azulcrema se ha visto inferior en el terreno de juego, el futbolista suele cometer muchas faltas y en caso de no comportarse podría ser más constante su ausencia en el equipo.

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En síntesis