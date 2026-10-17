Dónde ver EN VIVO Club León vs. América por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

León recibe al América por la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se jugará este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas de la CDMX y se podrá ver a través de FOX One y FOX+.

El Club León choca contra las Águilas del América este sábado en el Estadio Nou Camp, en un compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El silbatazo inicial de este encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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La escuadra esmeralda afronta este desafío ante su afición con la urgencia de cosechar tres puntos que le permitan meterse de lleno en la pelea por los puestos de fase final. Por su parte, el conjunto azulcrema saldrá en busca de una victoria como visitante para mantenerse en los puestos estelares de la tabla general.

Guía de canales para seguir la transmisión en México

Si planeas seguir el partido en directo dentro del territorio mexicano, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas digitales bajo suscripción:

Televisión de Paga: FOX One y FOX+.

FOX One y FOX+. Streaming Online: Plataforma FOX One.

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Momento futbolístico de los equipos

El equipo verdiblanco busca afianzar la regularidad en el tramo decisivo de la fase regular. Dirigidos por su cuerpo técnico, los locales necesitan hacerse fuertes en la ‘Fiesta Grande’ previa y aprovechar la localía en el Nou Camp para frenar a uno de los planteles más potentes del certamen.

En la acera de enfrente, el Club América aterriza en tierras guanajuatenses con un rendimiento sólido que lo coloca entre los principales candidatos al título. Las Águilas tratarán de desplegar su poderío ofensivo desde los primeros minutos para inclinar la balanza a su favor y amarrar el triunfo a domicilio.

En sintesis

León y América se enfrentarán este sábado por la Jornada 12 del Apertura 2026.

este sábado por la Jornada 12 del Apertura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp.

a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp. FOX One y FOX+ transmitirán en vivo el encuentro en territorio mexicano.