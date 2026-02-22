En las últimas horas se desató el caos en México, pero más precisamente en Jalisco, donde se confirmó que las autoridades abatieron y terminaron con la vida del capo narco conocido como Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y su fallecimiento generó incidentes de todo tipo en la ciudad, alarmando a propios y extraños, incluida la FIFA, que está siguiendo de muy cerca y con mucha preocupación los sucesos.

FIFA no garantiza la plaza de Guadalajara para el Mundial 2026

Según informó Claro Sports, realizaron un contacto con FIFA para investigar cómo había repercutido internamente la noticia que impactó al mundo y la respuesta fue preocupante. La entidad madre de regulación del futbol no quiso ser alarmista, pero sí dejar en claro que el futuro se ha vuelto incierto y que no se encuentra en posición de garantizar nada de lo que puede llegar a suceder en el futuro.

Al tratarse de una situación que las autoridades deberán solucionar para restaurar el orden en la ciudad, aún se desconoce cuánto tiempo se extenderá el caos generalizado, si habrá una reprimenda narco o si los ciudadanos podrán retomar el curso habitual de sus vidas luego de una serie de episodios que captaron la atención del mundo por su peligrosidad.

FIFA debe definir si sostiene a Guadalajara como una plaza mundialista. (GETTY IMAGES)

El Estadio Akron es una de las tres sedes con las que contará México en la Copa del Mundo. A su vez, tanto Colombia como Corea del Sur eligieron Guadalajara como la ciudad más conveniente para llevar a cabo sus respectivas preparaciones y entrenamientos, por lo que ambos confederaciones, del país sudamericano y asiático, entraron en alerta al conocer los sucesos del día.

Los partidos dispuestos en Guadalajara para el Mundial:

11 de junio de 2026: República de Corea vs Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia (Grupo A)

18 de junio de 2026: México vs República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026: Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo (Grupo K)

26 de junio de 2026: Uruguay vs España (Grupo H)

En este punto, con la noticia y los hechos en pleno desarrollo, no existe una certeza absoluta sobre lo que puede suceder o va a ocurrir. Las autoridades se encuentran trabajando para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, lo que, por consecuencia, llevaría tranquilidad a la FIFA de que la ciudad está en condiciones de continuar adelante con la posibilidad de recibir a la Copa del Mundo.

