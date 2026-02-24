La violencia que sacudió a varios estados de México este fin de semana encendió las alarmas a nivel internacional. Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se vivieron bloqueos, enfrentamientos y caos en zonas de Michoacán, Jalisco y Guadalajara, dejando una sensación de inseguridad que preocupa de cara al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Las imágenes de calles bloqueadas y disturbios no pasaron desapercibidas y generaron debate sobre la capacidad del país para garantizar la seguridad en uno de los eventos deportivos más importantes de todo el mundo que es en muy pocos meses.

En medio de este contexto, la FIFA decidió solicitar información a México sobre los protocolos de seguridad y los posibles riesgos que estos episodios podrían implicar para la organización de la Copa del Mundo. Según ESPN Brasil, el organismo pidió informes internos detallados para evaluar cómo estos hechos podrían afectar las sedes, el traslado de equipos y la logística de los partidos.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, Guadalajara está programada como una de las sedes del Mundial 2026, y entre los partidos más esperados se encuentra el duelo de España contra Uruguay en la fase de grupos. Además, el 26 de marzo, la ciudad albergará un partido decisivo de repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica, lo que pone todavía más presión sobre la seguridad local. La incertidumbre sigue latente entre aficionados, medios y autoridades.

La opinión de David Faitelson sobre México

El periodista David Faitelson, en Nmás, expresó su preocupación por la situación y cuestionó la preparación del país para organizar un evento de tal magnitud. “México no estaba preparado para hacer un Mundial ni hace 10 años ni lo está hoy. No estábamos preparados para hacer un Mundial. Con todo respeto, fue un botín político, que se logró con el impulso de EE. UU”, afirmó.

ver también ¿Se suspende la Jornada 8 de la Liga MX? Las últimas novedades en plena ola de violencia de México

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, las autoridades mexicanas y locales aseguran que trabajan en reforzar la seguridad, revisando rutas, accesos y medidas preventivas. Sin embargo, los hechos recientes y la presión internacional mantienen el tema como un foco de atención constante a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

En síntesis