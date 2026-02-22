Ante la ola de violencia por la muerte de “El Mencho” se han registrado actos de violencia en diferentes carreteras y ciudades, por lo que la Liga MX y Liga MX Femenil ha suspendido algunos partidos de la Jornada 7, otros los han reprogramado y parece que si las cosas continúan de esta manera, la Fecha 8 se vería afectada.

Partidos cancelados de la Liga MX

Hasta el momento de manera oficial hay tres partidos de la Primera División que se han visto afectados; el primero fue el Clásico Nacional del Club América vs Chivas Femenil, el cual se confirmó que será reprogramado. Por su parte el duelo de hoy entre FC Juárez y Querétaro también fue suspendido, con el cuál se cerraba la fecha.

El último fue un enfrentamiento que tendrían en Necaxa ante el Ejército Mexicano en el Estadio Victoria, desde luego quedó cancelado. Enfrentamientos como Centellas vs Gallos Blancos Femenil y Pachuca vs Bravas se determinó que se jugarían de manera normal para culminar la jornada 7 del varonil y la 10 de la femenil.

¿Qué pasará con la Jornada 8?

El problema viene en que si las complicaciones siguen se puedan cancelar o reprogramar los siguientes partidos de la J8: Querétaro vs Santos del viernes 27 de febrero, FC Juárez vs Atlas, Tijuana vs Pumas y León vs Necaxa. En el caso de la femenil, debido a la Fecha FIFA, el regreso es hasta el 11 de marzo, por lo que hay tiempo para evitar reprogramaciones.

Y es que hay que recordar que por el momento se registran movilizaciones y violencia en Querétaro, León, Celaya, Puerto Vallarta, Tijuana, Monterrey, entre otros, por lo que los viajes no podrían realizarse, aunque todo depende de cómo se desarrolle esta situación. Por el momento, también otros eventos deportivos se han visto afectados.

¿Selección Mexicana jugará en Querétaro?

El duelo de Coyotes de Tlaxcala ante el Chivas Tapatío fue suspendido en la Liga de Expansión MX, también en la Liga Premier FMF el Poza Rica vs Aguacateros del día lunes en Veracruz fue suspendido. Por tanto, el juego de la Selección Mexicana en Querétaro ante Islandia sigue en pie, puesto que los jugadores ya están en el territorio.

En síntesis

La Liga MX suspendió los partidos FC Juárez vs Querétaro y Necaxa contra el Ejército Mexicano.

suspendió los partidos y Necaxa contra el Ejército Mexicano. El Clásico Nacional Femenil entre América y Chivas fue oficialmente reprogramado por la liga.

entre América y Chivas fue oficialmente reprogramado por la liga. El partido de la Selección Mexicana contra Islandia en Querétaro se mantiene en pie actualmente.

