Para el Toluca, haber logrado quedarse con el trofeo del Torneo Apertura 2025 no significa un acontecimiento más. Representa algo tan importante como haberse transformado en el segundo máximo ganador de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ alcanzaron los doce títulos en el futbol mexicano y volvieron a escribir su nombre en la historia.

Este suceso trascendental, así como ha alegrado a los propios, también ha generado envidia y celos en lo externo. Aficionados de muchos clubes de México se han expresado intentando bajarle el precio a la conquista choricera y a su nueva posición. Entre otros, dio bronca a Chivas, que ya no son los únicos con doce estrellas.

Sin embargo, uno de los más apuntados luego de esta coronación del Toluca ha sido otro equipo. El América ha sido mirado de reojo por los fanáticos escarlatas, a raíz de un comportamiento que el club como institución tuvo tras su logro deportivo. Una actitud que fue condenada públicamente por los ‘Diablos Twitteros’.

Toluca tuvo entre sus víctimas al América en este Apertura [foto: Getty]

Es que las ‘Águilas’ no felicitaron a Toluca por ser campeón en el Apertura 2025. Mientras que la mayoría de los equipos de la Liga MX reconocieron en redes sociales la consagración, el conjunto azulcrema optó por no hacerlo. Los simpatizantes, además, recordaron que Toluca sí lo hizo con América en previas ocasiones.

El equipo capitalino viene de perder la final anterior ante los Diablos Rojos, y los aficionados escarlatas se mostraron muy convencidos de que ‘ese dolor quedó’. En aquella oportunidad, le habían cortado al América la chance de ser tetracampeón, y encima ahora Toluca irá el año próximo por igualar ese tricampeonato.

Por otra parte, en el Club América saben que Toluca ya les recortó dos títulos y quedó a cuatro de distancia. Para colmo, con un claro margen de crecimiento del proyecto deportivo del equipo, con Antonio Mohamed a la cabeza. En poco tiempo, le sacaron tres de ventaja a Cruz Azul y alcanzaron a Chivas, y buscarán acercarse todavía más al máximo campeón mexicano.

